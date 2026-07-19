Rusko pět hodin ostřelovalo Kyjev v rámci jednoho z největších útoků balistickými raketami v historii
19. 7. 2026
Nejméně jedna osoba zahynula poté, co během necelé hodiny dopadly desítky raket a vzplanula třípatrová budov
Rusko provedlo jeden ze svých dosud největších útoků balistickými raketami na Kyjev, při kterém zaútočilo po dobu pěti hodin. Útok si vyžádal nejméně jednu oběť a sedm zraněných a způsobil požáry a škody po celém městě.
Ukrajinští představitelé uvedli, že na hlavní město dopadlo asi 40 raket typu Iskander-M a hypersonických raket Zircon. Obyvatelé zaslechli v 1:30 ráno sirénu oznamující letecký poplach. Bylo slyšet zvuk protivzdušné obrany, na který o několik minut později navázala série dunivých zvuků a výbuchů.
Domy v historickém centru Kyjeva se otřásaly a spustily se autoalarmy, když během necelé hodiny dopadly desítky raket. V 6:30 zazněla druhá siréna oznamující letecký poplach a byly hlášeny další zásahy.
V centrální čtvrti Ševčenkovská vzplanula třípatrová budova. Záchranáři vyprostili několik lidí uvízlých uvnitř a vyprostili jedno tělo. Zasaženy byly další čtyři oblasti, kde byly hlášeny požáry v kancelářských a obytných budovách a v jedné koleji.
Obyvatelé, kteří se ukrývali ve stanici metra Lukjanivska, zveřejnili záběry poté, co se strop v přízemní předsíni zřítil v důsledku mohutné tlakové vlny. Stanice je dočasně uzavřena.
„Podle předběžných informací bohužel v důsledku útoku zahynula jedna osoba,“ uvedla městská vojenská správa na Telegramu. Kyjevský starosta Vitalij Kličko uvedl, že sedm lidí bylo zraněno.
Kyjevská vojenská správa oznámila, že při nedělním útoku, který byl zaměřen především na ukrajinské hlavní město, sestřelila 18 raket. Dodala, že bylo sestřeleno také 108 ze 125 dronů.
Rusko ostřeluje Kyjev a další ukrajinská města drony a raketami téměř denně od zahájení své rozsáhlé invaze v roce 2022.
Zelenskyj minulý týden uvedl, že USA a Ukrajina dosáhly politické dohody ohledně licencí na výrobu ceněných protiletadlových raket Patriot, a dodal, že doufá, že výroba by mohla začít do konce roku. Zdá se, že vlastní zásoby těchto raket na Ukrajině se tenčí.
Rostoucí ruské útoky v pátém roce plnohodnotné války vedené Moskvou však vyvíjejí tlak na zahraniční partnery Kyjeva, aby urychlili dodávky protiraketové obrany.
„Ochrana před balistickými raketami je v současné době naší stálou a nejvyšší prioritou,“ uvedl Zelenskyj v neděli na X. „Raketové střely jsou potřebné každý den.“
K útokům dochází uprostřed rozsáhlých protivládních protestů v Kyjevě poté, co se Zelenskyj rozhodl odvolat oblíbeného a modernizačně smýšlejícího ministra obrany Mychaila Fjodorova. Demonstranti požadují Fjodorovovo znovujmenování a místo toho odvolání vrchního velitele sovětského typu, generálplukovníka Oleksandra Syrského.
Na jednom místě v západní části Kyjeva prohledávali záchranáři doutnající trosky a kropili vyhořelé byty.
Obyvatel, který se představil jako Vlad, řekl agentuře Reuters, že byl ve svém bytě, když výbuch odtrhl dveře z balkonu, které ho zasáhly do hlavy.
„Bydlí u mě babička a nemůže chodit. Jak bych mohl utéct a nechat ji tam?“ řekl.
Záchranáři vytáhli čtyři osoby z hořícího soukromého domu ve čtvrti Svjatošynská, zatímco ve čtvrti Ševčenkivská zachránili obyvatele z hořící třípodlažní budovy. Podařilo se také uhasit požár v nebytové budově. Později tam byla nalezena jedna mrtvá osoba.
Hasiči zasahovali také u požárů v okresech Solomyanskyj, Desňanskyj a Dnipro.
Došlo také k útokům na Rusko. V sobotu Ukrajina vyslala útočné drony, aby zničily sklady e-shopů v Moskevské a Tambovské oblasti, přičemž zahynulo osm lidí a vznikly rozsáhlé požáry.
Dříve v sobotu ruské údery zabily pět lidí a zranily téměř 20 v několika regionech.
„V reakci na ruské údery na naši civilní infrastrukturu a na naše města a obce byly zasaženy dva významné logistické areály – v Moskevské a Tambovské oblasti,“ uvedl Zelenskyj. Ukrajinský prezident uvedl, že tato centra byla využívána „k dodávkám komponentů, na které se vztahují sankce, pro výrobu dronů a navigačního vybavení“.
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