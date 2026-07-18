Izraelští ministři oznámili plány na vybudování nových nelegálních osad v Gaze a na Západním břehu
18. 7. 2026
Izraelský ministr obrany usiluje o zřízení tří základen „Naha“ v Gaze, zatímco vrchní velitel uvádí, že Izrael nyní ovládá 65 % tohoto pásma, čímž porušuje Trumpovu dohodu o příměří
Izraelští ministři obrany a financí oznámili plány na vybudování tří nelegálních osad v Gaze a poskytnutí finančních prostředků ve výši více než 400 milionů dolarů na rozšíření výstavby izraelských osad na okupovaném Západním břehu, zatímco izraelský vojenský velitel pro tuto oblast označil násilné základny za své „bezpečnostní partnery“.
Vzhledem k tomu, že celostátní volby jsou naplánovány na 27. října, krajně pravicová koalice Benjamina Netanjahua spěchá s rozšířením kontroly nad územím v okupované Palestině a vyhnáním Palestinců ještě před vypršením svého mandátu.
Ministr obrany Izrael Katz uvedl, že má v úmyslu zřídit v severní části Gazy tři stanoviště „Nahal“, což je typ vojenské komunity, která již desítky let připravuje půdu pro izraelské civilní osady.
Ministr financí Bezalel Smotrich oznámil finanční podporu ve výši 1,3 miliardy šekelů pro desítky nových izraelských osad na okupovaném Západním břehu. Vláda tyto prostředky přidělila již minulý měsíc, ale rozhodnutí držela v tajnosti kvůli očekávanému odporu ze strany USA, jak informovala izraelská média.
Generálmajor Avi Bluth, který velí izraelským silám na Západním břehu, řekl obyvatelům extremistických základen, že „oceňuje jejich práci“ a považuje je za partnery armády v oblasti bezpečnosti.
Bluth, který sám vyrostl v osadě na Západním břehu, promluvil ve středu na setkání eufemisticky pojmenované „Sdružení farmářů“, které zastupuje osady, jež jsou nelegální i podle izraelského práva.
Tyto osady hrají klíčovou roli v teroristických kampaních, které vyhnaly Palestince z jejich domovů a pozemků po celém okupovaném Západním břehu.
Desítky představitelů izraelské politické a vojenské elity, včetně dvou bývalých premiérů a bývalých šéfů všech bezpečnostních složek, pohrozily právními kroky proti své vládě kvůli podpoře židovského terorismu na Západním břehu.
„Násilí osadníků je státním násilím,“ uvedlo Úřad OSN pro lidská práva v Palestině ve nové zprávě zveřejněné tento týden, která podrobně popisuje, jak Izrael využíval osadníky k prosazování snah o anexi, zatímco systematická beztrestnost pachatelů zajišťovala, že násilí mohlo nekontrolovaně narůstat.
Hagit Ofran z izraelské aktivistické skupiny Peace Now uvedla, že buldozery pracují nejméně v sedmi osadách, které budou osídleny ještě před dnem voleb. „Vláda se bezohledně vrhá do předvolebního sprintu, aby vyprázdnila státní pokladnu a vytvořila tak hotová fakta na místě,“ řekla Ofran.
Katz nastínil své plány na osídlení Gazy během návštěvy částí území kontrolovaných Izraelem. Rovněž usiloval o etnické čištění Gazy prostřednictvím rozsáhlé migrace Palestinců. „Mám v úmyslu zřídit tři přední stanoviště Nahal, která jsou zároveň vojenskými jednotkami, na místech, kde se dříve nacházely [izraelské osady] v severní Gaze,“ řekl pro televizní stanici Channel 14.
Předposty Nahal nejsou z dlouhodobého hlediska určeny k vojenskému využití, uvedl Dror Etkes, zakladatel občanské iniciativy Kerem Navot, která sleduje izraelské zabírání půdy na okupovaném Západním břehu. „ Vojenská přítomnost je pouze první fází, jejímž cílem je připravit území pro budoucí osídlení,“ řekl. „Celkem byly tímto způsobem založeny desítky izraelských osad na Západním břehu.“
Osady typu Nahal byly poprvé založeny v pohraničních oblastech v 50. letech, včetně okolí pásma Gazy, uvedl Etkes. Od roku 1967 byl stejný systém používán na okupovaném Západním břehu, zpočátku podél Jordánského údolí a poté se rozšířil i do dalších oblastí.
Smotrich také minulý měsíc uvedl, že plány na tři osady v Gaze jsou hotové a práce by mohly začít, jakmile Netanjahu dá zelenou. Kancelář premiéra na žádosti o komentář k Katzovým plánům nereagovala.
Katz rovněž pro Channel 14 prohlásil, že se „cítil dobře“, když viděl pustinu trosek, která nahradila palestinské domy a komunity ve většině Izraelci okupované Gazy.
Izrael nyní ovládá 65 % Gazy, sdělil Katzovi během briefingu před kamerami náměstek náčelníka generálního štábu Izraele, generálmajor Tamir Yadai. To výrazně přesahuje 53 %, na nichž se dohodlo v rámci příměří zprostředkovaného loni americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
Zhruba 2 miliony Palestinců, kteří přežili izraelskou válku na vyhlazení, jsou natěsnány ve zbývající třetině území Gazy.
„Nevím, jak to popsat jinak než jako vítězství, když ovládáte 65 % území a když jste zde zabili přes 70 000 teroristů,“ řekl Yadai.
Jeho údaje zřejmě označují 21 000 palestinských dětí zabitých při izraelských útocích za „teroristy“, včetně více než 1 000 kojenců, kteří se nedožili ani prvního roku života.
Izraelská armáda uznala, že databáze válečných obětí v Gaze sestavená palestinskými zdravotnickými úřady je v zásadě přesná. Obsahuje více než 73 000 osob uvedených jménem spolu s jejich identifikačním číslem vydaným Izraelem.
Více než 21 000 z nich byly děti; více než 10 000 byly ženy mladší 60 let a více než 5 000 byli senioři. Na otázku, zda Yadaiho údaje počítaly ženy, děti a seniory jako „teroristy“, se izraelská armáda odmítla přímo vyjádřit.
Mluvčí uvedl, že armáda stále vyhodnocuje počty obětí v Gaze a navzdory Yadaiho komentářům adresovaným Katzovi o této záležitosti civilní představitele neinformovala.
„IDF v současné době provádí interní vyhodnocení týkající se rozdělení a kategorizace svých obětí. Tento proces ještě nebyl dokončen a nebyl předložen politickému vedení,“ uvedl mluvčí.
Mluvčí se odmítl vyjádřit k Bluthově podpoře militantních osadníků a uvedl, že rozhodnutí ohledně osad jsou politickou záležitostí.
Zdroj v angličtině ZDE
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