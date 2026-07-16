BBC: Konflikt mezi ministrem obrany a generálem na Ukrajině
16. 7. 2026
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Moderátorka: Dobrý den a vítejte v pořadu World at One se
mnou, Sarah Montague. Na Ukrajině propukly protesty poté, co prezident
Zelenskyj odvolal svého ministra obrany. Změní to způsob, jakým Ukrajina
vede válku? Přineseme živé reakce a analýzy.
Tisíce lidí vyšly
do ulic ukrajinského hlavního města Kyjeva i dalších měst poté, co
prezident Volodymyr Zelenskyj odvolal svého oblíbeného mladého ministra
obrany Mychaila Fedorova. Fedorov v Kyjevě prohlásil, že o jeho
odvolání požádal vrchní velitel země Oleksandr Syrskyj. Vitalij Ševčenko
přináší tuto analýzu.
Reportér: Objevilo se mnoho názorů,
že prováděním odvážných reforem a bojem proti endemické korupci si
samozřejmě člověk nadělá nepřátele. Možná se tedy Fedorov stal jejich
obětí. Faktem však zůstává, že to je pro ukrajinské obranné úsilí
nesmírně škodlivé. Dva klíčoví poradci na ministerstvu obrany kvůli jeho
odvolání rezignovali a rezignoval také zástupce velitele ukrajinských
sil protivzdušné obrany, který uvedl, že to, co se děje, je – cituji –
„zlo“.
Moderátorka: Tohle je zvuk demonstrantů v Kyjevě, kteří opakovaně skandují „hanba“. Jsou rozzlobení, protože prezident Zelenskyj odvolal ministra obrany Mychaila Fedorova. Oblíbený Fedorov byl ve funkci teprve šest měsíců. Byl však vnímán nejen jako ten, kdo vnesl do ministerstva novou energii a snažil se vymýtit korupci, ale také dohlížel na úspěšné postupy proti Rusku s využitím dronů. Říká, že mu byla nabídnuta role poradce prezidenta Zelenského, ale rozhodl se ji odmítnout. Ivana Klempuš-Sinzadeh je ukrajinská politička, bývalá místopředsedkyně vlády za Stranu evropské solidarity. Dobré odpoledne. Co si myslíte o rozhodnutí o jeho odvolání?
Ivana Klempuš-Sinzadeh: No, vlastně si myslím, že je to podivné rozhodnutí, respektive bylo to podivné rozhodnutí prezidenta, že zahájil celé odvolání a vládní reorganizaci, aniž by měl skutečně strategické pochopení toho, proč je to nutné, co přesně se má změnit a jaká strategie za tím stojí. Protože tuto logiku nechápu, myslím si, že také vidíme, že bohužel jeden z ministrů, který byl jmenován mnohem později a který vede pro nás nejdůležitější ministerstvo, ministerstvo obrany, nebyl schopen dosáhnout výsledků, které se od něj očekávaly, i když údajně zahájil mnoho změn a napravil některé důležité věci.
Moderátorka: Připisujete mu tedy nedávné úspěchy na bojišti?
Ivana Klempuš-Sinzadeh: Myslím, že... úspěch není výlučně výsledkem ministerského rozhodnutí. Jsou to naši vojáci, kdo to dokážou. Ale podpora armády a zajištění potřebného vybavení je úkolem ministra. A tak doufám, že přesně to se dělo, že tento úkol plnil.
Moderátorka: Myslíte si, že prezident kvůli tomuto utrpí?
Ivana Klempuš-Sinzadeh: Myslím si, že tato personální změna ve skutečnosti způsobí, že Ukrajina utrpí. A jde o mnohem širší problém než jen o jednoho ministra. Pokud za touto personální změnou neuvidíme skutečné strategické uvažování, protože jinak si to nedokážu vysvětlit.
Moderátorka: Dobře, vysvětlete prosím, co tím myslíte, proč by Ukrajina měla utrpět.
Ivana Klempuš-Sinzadeh: No, protože si nemyslím, že by za touto reorganizací stálo nějaké logické uvažování a strategické myšlení. A to znamená, že každému jednotlivému ministrovi bude trvat ještě pár minut, než se opravdu hlouběji seznámí s otázkami, které jsou naléhavé už od včerejška, jako je příprava na zimu, příprava našeho energetického systému, věci, které jsou důležité i pro naši evropskou integraci, nemluvě o tom, že pokud jde o nového ministra obrany, pak jde o frontovou linii. Jde o to zajistit, aby armáda měla k dispozici veškeré vybavení a zbraně, které potřebuje k odražení útočníka.
Moderátorka: Pojďme nyní k korespondentce BBC pro východní Evropu, Sarah Rainsfordové, která je na Ukrajině. Sarah, můžete nám pomoci pochopit význam tohoto muže a proč byl tak vysoce ceněn?
Sarah Rainsford: Ano, myslím, že se dá říct, že má v zemi spoustu příznivců, a to díky svému modernímu přístupu, modernímu způsobu jednání a svému poněkud odlišnému stylu jako ministra obrany. Ve funkci je teprve šest měsíců a stal se docela populárním. Abych ho trochu popsala: často nosí baseballovou čepici. Je to velký chlap. Naposledy jsem ho viděla asi před týdnem v Kyjevě na velké... akci v oblasti obrany, kde stál na pódiu za doprovodu hlasité hudby a spousty technických displejů za zády. Miluje tedy technologie. Je to takový muž typu „všechno se dá“, který rád obcházel byrokracii a dotahoval věci do konce. Myslím, že si na ministerstvu obrany i v armádě nadělal spoustu nepřátel. A nakonec se stalo to, co dnes odhalil na poměrně mimořádné tiskové konferenci: prezident Zelenskyj v podstatě stál před volbou – buď jeho generál, generál Syrskyj, jeho vrchní velitel, nebo jeho ministr obrany – a vypadá to, že to schytal právě ministr obrany. A on vystoupil a v podstatě řekl: „No, víte, snažil jsem se prosadit své reformy, snažil jsem se věci změnit, snažil jsem se zlepšit situaci pro naši zemi, pro obranu naší země, ale všechny mé reformy byly zablokovány.“ A říká: „Víte, je čas, aby Ukrajina přemýšlela o tom, kam směřuje a co dělá.“ Myslím si však, že to do jisté míry odhaluje opravdu obtížnou situaci, v níž se prezident Zelenskyj nachází, když nyní stojí před volbou, na čí stranu se otevřeně postaví, teď, když to všechno vyšlo najevo, protože o sporu mezi generálem a ministrem se sice šířily zvěsti a mluvilo se o něm, ale nikdy to nebylo tak jasné, jak je to zcela zřejmé nyní. A to je pro prezidenta Zelenského problém.
Moderátorka: A načasování je opravdu mimořádné, protože k tomu dochází po období, které se zdálo být pro Ukrajinu relativně úspěšné. Komu se za to připisuje zásluha – armádě, nebo ministrovi obrany?
Sarah Rainsford: Myslím, že všem. Chci říct, abych byla spravedlivá, a myslím, že je důležité zmínit, že během svého poměrně dlouhého briefingu byl Michailo Fedorov velmi opatrný a snažil se ani otevřeně nekritizovat generála Syrského, ani prezidenta Zelenského. Mnohokrát zdůraznil svou loajalitu k prezidentu Zelenskému. Měl však, jak se domnívám, spoustu jízlivých či skrytých kritických poznámek, ale také docela mimořádné komentáře k způsobu, jakým je armáda řízena. Mluvil o tom, jak to chce zcela změnit, aby zajistil, že vojáci – protože všichni vojáci na frontě – dostanou veškeré vybavení, které potřebují, a to včas. A ano, jak říkáte, v posledních měsících došlo k několika mimořádným úspěchům. A myslím, že to je pravděpodobně zásluha jeho a jeho vedení, pokud jde o dodání mnohem většího počtu dronů na frontu, k jednotkám, které je potřebují, a o to, že tyto jednotky mají svobodu s drony nakládat podle vlastního uvážení. Ale samozřejmě je to i zásluha vojenského velení, protože to je...
Rozhodnutí o použití této techniky činí velitelé v terénu, ale Fedorov jako ministr byl tím, kdo jim zajišťoval to, co potřebovali.
Moderátorka: To byla Sarah Rainsfordová z Ukrajiny. Mockrát děkuji. Pojďme se obrátit na Elizabeth Brawovou. Je vedoucí výzkumnicí v think tanku Atlantic Council. Dobré odpoledne. Je zřejmé, že jeho odvolání vyvolalo obrovskou reakci kvůli jeho významu. Můžete nám pomoci pochopit jeho konkrétní roli v souvislosti s dronovou válkou, která se v poslední době ukazuje jako tak úspěšná?
Elizabeth Braw: Ano, v poslední době je to opravdu úspěšné. A myslím, že to, co upoutalo pozornost všech, nebo alespoň mnoha lidí na Ukrajině, a zejména na mezinárodní úrovni, je ta kampaň v Azovském moři, kterou jsme sledovali v posledních několika týdnech, kde Ukrajinci zaútočili – kde jejich relativně levné drony zaútočily již na více než 100 ruských plavidel. Je to opravdu ohromující kampaň, která nejen upoutala pozornost a zapůsobila na představivost mnoha lidí, ale také dokázala ochromit námořní dopravu v Azovském moři.
Moderátorka: Četla jsem, že ukrajinské drony zasáhly 116 ruských plavidel za pouhých devět dní. A to se tak nějak připisuje jeho přístupu k vedení války.
Elizabeth Braw: Ano, takže on, jak řekla vaše korespondent, se už dlouho, a to i předtím, než se stal ministrem obrany, velmi soustředil na technologie. A když se stal ministrem obrany, bylo to něco, co mu zjevně velmi dobře sedělo – zaměření na drony. Drony samozřejmě nejsou a nemohou být jedinou zbraní, kterou země používá. Ale v této kampani, která je pro Ukrajince tak úspěšná – v kampani v Azovském moři, kde se využívají útoky dronů, které plavidla poškozují. Nepotápějí je, protože pak by v Azovském moři docházelo k neustálým ekologickým katastrofám. To by nebylo dobré. Ale plavidla poškozují, a tím z pohledu Ukrajiny pomáhají izolovat Krym a další ruská území, území ovládaná Ruskem v okolí Azovského moře. Je to tedy opravdu docela kreativní. O zákonnosti se dá diskutovat, ale Ukrajinci by řekli: „No, Rusové nedodržují své právní závazky vyplývající z mnoha mezinárodních smluv, včetně chart OSN. Máme tedy právo na tyto lodě útočit.“
Moderátor: A co generál Sirskyj? Zdá se totiž, že prezident Zelenskyj si musel vybrat mezi těmito dvěma muži a postavil se na stranu vojenského generála.
Elizabeth Braw: Ano, a myslím, že zde jde o střet mezi spíše tradičním myslitelem a praktikem, tedy generálem, a řekněme… progresivnější osobou, jakou je ministr. A skutečně, nejen na Ukrajině, ale i v jiných zemích, jde o zásadní střet v mnoha ozbrojených silách a vládách, pokud jde o využití dronů. Někteří lidé, včetně ministra, řeknou: „No tak se soustřeďme na drony, protože ty umíme vyrobit. Přinášejí rychlé výsledky, jsou levné a nahraditelné.“ Zatímco mnozí jiní, včetně těch, kteří vyrostli v armádním prostředí, řeknou: „Počkejte, ne tak rychle, potřebujeme tradiční platformy, tedy letadla, větší zbraně a také pozemní zbraně.“ Myslím si tedy, že právě to mohlo být základem vzniku tohoto střetu. A realita je taková, že ve válce potřebujete jak drony, tak i jiné zbraně. Pokud však máte dva vůdce, kteří zastupují různé frakce, nemusí se jim podařit dohodnout na správné rovnováze.
Moderátorka: Elizabeth Broadová, moc vám děkuji. A zatímco jsme hovořili, mohu vám sdělit, že prezident Zelenskyj v reakci na veškerou kritiku svého rozhodnutí odvolat ministra obrany vyzval k jednotě armády.
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