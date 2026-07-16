Američtí voliči: Armáda nám dává pocit bezpečí, ale nejsme si jisti, zda to za ten bilion dolarů stojí
16. 7. 2026
Mezi tím, jak američtí voliči vnímají bezpečnost, a tím, jak Washington utrácí peníze ve jménu národní bezpečnosti, roste propast.
V nedávném průzkumu provedeném organizací ReThink Media a projektem Costs of War Project na Brownově univerzitě byli voliči dotázáni, co přispívá k bezpečnosti v jejich každodenním životě. Častěji uváděli přátele a rodinu nebo záchranáře než americkou armádu. Významnou podporu získaly také sociální politika a veřejné služby, jako je zdravotní péče, vzdělávání a bydlení, přičemž 68 % respondentů uvedlo, že tyto sféry přispívají ke každodenní bezpečnosti do určité míry nebo výrazně, uvádějí William Hartung a Jennifer Greenburg.
Právě v okamžiku, kdy voliči popisují bezpečnost v těchto širokých sociálních souvislostech, navrhuje Trumpova administrativa rozpočet na národní bezpečnost ve výši 1,5 bilionu dolarů. Bílý dům argumentuje tím, že domácí priority musí ustoupit do pozadí za vojenskými výdaji.
Toto napětí bylo jedním z hlavních zjištění víceletého výzkumného projektu sponzorovaného Nadací Andrewa Carnegieho ve spolupráci s Purdueovou univerzitou. V nedávném průzkumu 68 % voličů uvedlo, že vojenská převaha USA je pro ně osobně „velmi důležitá“ nebo „do jisté míry důležitá“. Přesto téměř dvě třetiny respondentů odmítly myšlenku neomezených vojenských výdajů. Celkem 59 % z nich uvedlo, že vojenský rozpočet na rok 2027 ve výši 1,5 bilionu dolarů, který navrhuje současná vláda, je příliš vysoký.
Toto napětí je důležité, protože rozsah výdajů, o nichž se v současné době uvažuje, je mimořádný. Náš výzkum také objasňuje, jak musí zastánci přiměřeného rozpočtu Pentagonu pomoci běžným lidem představit si, jak jim jejich vláda může zajistit bezpečnost, aniž by neustále zvyšovala vojenské výdaje.
Bilion dolarů ročně – současný roční rozpočet Pentagonu – je obrovská částka, která daleko převyšuje investice do oblastí, které by řešily hlavní obavy Američanů, jako jsou zdravotní péče a lékařský výzkum nebo vlaky, silnice a mosty vhodné pro 21. století. Návrh rozpočtu prezidenta Trumpa na fiskální rok 2027 se pohybuje od nerozumného až po prakticky nemožné a požaduje jednoroční zvýšení vojenských výdajů o 500 miliard dolarů.
Lidé mají právo být znepokojeni. Americké priority jsou v nerovnováze. Prezident Donald Trump to sám řekl, když o Velikonocích prohlásil před svými příznivci: „Není možné, abychom se postarali o školky, Medicaid, Medicare… Musíme se postarat o jedinou věc: vojenskou ochranu.“
Agentury jako Agentura pro ochranu životního prostředí a Centra pro kontrolu nemocí, které jsou nezbytné pro ochranu veřejnosti před naléhavými hrozbami, jako jsou klimatická krize a masové epidemie, mají v příštím roce obdržet celkem méně než 10 miliard dolarů, což představuje zhruba 1 % současného rozpočtu Pentagonu a méně než náklady na pouhý jeden týden války s Íránem.
Ve skutečnosti se zdá, že válka s Íránem probudila u mnoha Američanů povědomí o škodlivosti nekonečných vojenských výdajů způsobem, jakým to jiné války tohoto století nedokázaly, alespoň ne v takové míře ani u tak široké vrstvy veřejnosti. Ničivé lidské a ekonomické náklady války přiměly mnoho občanů k zamyšlení nad tím, zda Spojené státy potřebují přehodnotit způsob, jakým chrání sebe i své spojence. To neznamená vzdát se vojenské síly, ale začlenit ji do širšího rámce zahraniční politiky, který klade důraz na nevojenské nástroje státního správy a diplomacie, jako jsou hospodářská pomoc a kulturní výměny.
Trumpova administrativa v podstatě opustila všechny tyto nevojenské formy globálního vlivu a spolupráce ve prospěch přístupu, který se výhradně a neustále opírá o vojenskou sílu. Jde o stejný koncept, který vedl Spojené státy k tomu, že utratily 8 bilionů dolarů za neúspěšné války v Iráku a Afghánistánu, které svět učinily méně bezpečným a měly devastující dopady nejen na lidi ve válečných zónách, ale i na stovky tisíc amerických vojáků, kteří se vrátili domů s vážnými fyzickými a psychickými zraněními.
Právě proto je v Kongresu stále viditelnější odpor proti navrhovanému vojenskému rozpočtu této administrativy. Někteří zákonodárci chápou, že jejich voliči jsou unaveni tím, že politici upřednostňují vojenské dodavatele před potřebami obyčejných lidí.
Naše průzkumy naznačují, že Američané stále častěji chápou bezpečnost v širším smyslu, než jak ji vnímá administrativa nebo většina jejich zástupců v Kongresu. Zatímco 42 % respondentů uvedlo, že americká armáda „výrazně“ přispívá k jejich pocitu bezpečí v každodenním životě, ještě větší počet (55 %) označil za zdroj své bezpečnosti přátele a rodinu, přičemž důležitou roli hrají i sociální politiky (30 %). Stručně řečeno, schopnost nasadit vojenskou sílu není jediným – ani primárním – způsobem, jakým mnoho Američanů chápe, co jim zajišťuje bezpečnost.
V našem průzkumu dokonce 31 % voličů uvedlo, že vojenské akce USA v posledních dvou letech zvýšily zahraniční hrozby, zatímco 18 % respondentů se domnívalo, že hrozby zvýšily předchozí intervence.
Dále jsme v ohniskových skupinách a rozhovorech s 230 účastníky na pěti místech v USA pozorovali podobné napětí mezi touhou po vojenské síle a uznáním, že bezpečnost nepochází pouze ze zbraní. Například na Havaji jsme hovořili s rodinami vojáků, které se otrávily v důsledku úniku paliva v Red Hill, jenž kontaminoval pitnou vodu pro tisíce obyvatel v okolí Pearl Harboru. Jedna manželka vojáka popsala, jak tato krize zcela změnila její pohled na armádu jako instituci. Přesto i po letech nemocí a nedůvěry nám stále říkala: „Uvědomuji si, že potřebujeme nějakou formu obrany… Nechci žít v zemi, kde na nás spadne bomba.“ Armáda ohrozila její rodinu, ale přesto si nedokázala představit bezpečnost bez ní.
Američané vidí, že nekonečné vojenské výdaje jim ve skutečnosti nezajišťují bezpečnost. Pokud však hnutí za mír a odzbrojení opravdu chce zvrátit situaci a ukázat lidem, že lepší budoucnost je možná, musíme předložit praktický plán, který bude reagovat na vnímání voličů, že svět je nebezpečný. Naše průzkumy ukázaly, že i mezi voliči, kteří tvrdí, že rozpočet je příliš vysoký, mnozí stále považují vojenskou převahu za důležitou, přičemž nejčastěji zmiňují potřebu odstrašování, globální stability a ochrany před zahraničními hrozbami. Jinými slovy, lidé často vnímají svět jako nebezpečný, ale těžko si dokážou představit alternativy k vojenským řešením, i když zpochybňují, zda je zvyšování vojenského rozpočtu tou nejlepší reakcí.
Vyprázdněná vláda, která upřednostňuje snahu o vojenskou převahu před vším ostatním, nás nejenže nedokáže ochránit, ale udělá ze světa mnohem nebezpečnější místo pro budoucí generace. Místo vágních debat o zastaralých konceptech, jako je „mír skrze sílu“, potřebujeme celonárodní diskusi o tom, co by skutečně učinilo Ameriku a svět bezpečnějšími. Rozpočet Pentagonu ve výši 1,5 bilionu dolarů by v takovém světě neměl místo.
Diskuse