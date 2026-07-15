Ukrajina zasáhla posledního velkého producenta benzínu v Baškortostánu a rafinerii Afipskij na Kubáni
15. 7. 2026
Podle zveřejněných záběrů v podniku, který se nachází 1 500 km od hranic s Ukrajinou, vypukl požár. To potvrzuje Astra, která studovala videozáznamy svědků, kteří hlásili "početné přílety" a sloup černého kouře ráno. Podle ekonomického pozorovatele Vjačeslava Širjajeva byla továrna v Salavatu posledním velkým producentem benzínu, který v roce 2026 dosud nebyl zasažen údery Ozbrojených sil Ukrajiny. Naposledy byla dvakrát napadena v září 2025.
Gazpromněftechim Salavat vyrábí benzín, naftu, petrolej a další ropné produkty, zkapalněné plyny, butylalkoholy, amoniak, močovinu a další produkty. V roce 2024 rafinerie zpracovala 7,2 milionu tun surovin (2,7 % celkového objemu rafinace v Ruské federaci), přičemž vyprodukovala 1,5 milionu tun benzínu a 2,5 milionu tun nafty. Hlava republiky Radij Chabirov potvrdil útok na "průmyslovou zónu Salavatu" a poznamenal pouze, že útok UAV "byl odražen" a "existuje několik kapes kouře způsobených pádem trosek sestřelených dronů". Také v noci ukrajinské drony zaútočily na rafinerii Afipskij v Krasnodarském kraji, jednu z největších rafinerií ropy na jihu Ruska, uvedlo místní velitelství.
Podle úřadů v závodě vypukl požár. To potvrzuje ukrajinský zdroj "Krymský vítr". Podle něj první exploze v oblasti rafinerie Afipskij zazněly kolem půlnoci a v důsledku útoku vypukl v podniku silný požár. Astra píše, že požár vypukl "směrem ke skladu nádrží" rafinerie, která vyrábí benzín, naftu, kondenzátové destiláty, zbytky těžké ropy, síru a zaměřuje se na exportní zásoby. Naposledy byla rafinerie Afipskij napadena drony v noci 11. června.
Zdroj v ukrajinštině: ZDE
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