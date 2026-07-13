USA zahájily novou vlnu útoků proti Íránu, zatímco Teherán prohlašuje, že diplomacie se ukázala jako „marná“
13. 7. 2026
Americké a íránské síly si vyměňují intenzivní raketové a dronové útoky v boji o kontrolu nad Hormuzským průlivem, čímž zvyšují tlak na uzavření příměří
Americká armáda zahájila novou vlnu útoků proti Íránu uprostřed eskalujícího napětí kolem Hormuzského průlivu, přičemž Teherán prohlásil, že nejnovější útoky „zmařily“ veškeré diplomatické úsilí posledních několika měsíců.
Americká armáda začala v neděli ve 21:00 GMT provádět další údery proti Íránu, uvedlo v neděli americké Centrální velitelství (Centcom), „aby dále oslabovala jejich schopnost útočit na civilní námořníky a obchodní lodě volně proplouvající Hormuzským průlivem“.
Doplnilo, že prezident Donald Trump „nařídil tyto údery, aby íránské síly nesly odpovědnost“. Trump s odkazem na víkendové údery proti Íránu prohlásil: „Dáváme jim pořádně na frak.“
Írán reagoval útoky na státy v regionu, kde jsou rozmístěny americké vojenské síly. Jordánská armáda uvedla, že sestřelila čtyři íránské rakety. Kuvajtské ozbrojené síly v pondělí oznámily, že reagují na „nepřátelské vzdušné cíle“, zatímco Írán prováděl útoky na americké zájmy v Perském zálivu.
Tyto údery byly nejnovějšími v sérii útoků a protiútoků, v nichž se Írán snaží prosadit kontrolu nad lodní dopravou na této klíčové energetické trase, avšak tato palebná vlna znamenala eskalaci jak v intenzitě, tak v dosahu. Centcom uvedl, že v sobotu v noci provedl přibližně 140 úderů.
Obnovené násilí vrhlo další pochybnosti na budoucnost prozatímní dohody o příměří mezi USA a Íránem, podepsané minulý měsíc. Centcom uvedl, že některé lodě nadále proplouvají touto vodní cestou.
Dřívější íránské útoky v neděli zasáhly i Katar, který zprostředkovává jednání o příměří a který nebyl terčem útoku od dubna. Spojené arabské emiráty, na které se útoky nezaměřovaly od začátku května, uvedly, že jejich protivzdušná obrana zasáhla rakety a drony z Íránu.
Íránská média v neděli informovala, že došlo k raketovým útokům a výbuchům v okolí přístavních měst Sirik a Bandar Abbás, kde se nacházejí vojenská zařízení v Hormuzském průlivu, a na nedalekém ostrově Qeshm.
Írán odsoudil nejnovější vlnu amerických útoků, přičemž ministerstvo zahraničí uvedlo, že „zmařily veškeré úsilí posledních několika měsíců o zmírnění napětí a nastolení míru v západoasijském regionu“.
Ministerstvo ve svém prohlášení dále uvedlo: „Americký režim rovněž způsobil návrat nejistoty v Hormuzském průlivu a narušení mezinárodní obchodní lodní dopravy tím, že otevřeně zasahoval do procesu, v jehož rámci Írán prováděl nezbytná opatření v Hormuzském průlivu.“
Ministerstvo rovněž uvedlo, že sobotní jednání mezi Íránem a Ománem v Maskatu – zaměřená na opatření pro správu průlivu a tranzitních tras – nedospěla k výsledku kvůli „otevřenému i skrytému“ tlaku USA na Omán.
V uplynulém týdnu Trump prohlásil, že považuje příměří za ukončené, přičemž však nechal otevřenou možnost dalších jednání. Hlavní íránský vyjednavač Mohammad Bagher Ghalibaf však v neděli na X napsal: „Éra jednostranných dohod SKONČILA. Řekli jsme vám: dodržte slovo, nebo za to zaplatíte. Realita klepe na dveře.“
Toto vyhrocení situace je nejnovějším faktorem, který podkopává prozatímní dohodu mezi Washingtonem a Teheránem, jejímž cílem bylo znovu otevřít Hormuzský průliv a ukončit válku po dalších 60 dnech jednání. Konflikt od svého začátku koncem února vyvolává celosvětové ekonomické otřesy, tlačí ceny energií nahoru a podněcuje globální inflaci. Vyšší ceny – zejména benzínu – jsou pro Trumpa politicky citlivou záležitostí před listopadovými volbami do amerického Kongresu.
Ceny ropy, které od oznámení dohody klesaly, vzrostly při pondělním otevření obchodování s futures v Tokiu o více než 3,5 %, přičemž americký referenční index WTI vyskočil nad 74 dolarů za barel.
Írán se snaží zavést trvalý systém výběru poplatků v průlivu, kterým před válkou procházela pětina světových dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu, a varoval plavidla, aby nepluly bez jeho povolení.
Nedávno zřízený íránský Úřad pro úžinu Perského zálivu v neděli uvedl, že průjezd úžinou není v současné době možný kvůli tomu, co označil za nedávné nelegální vojenské manévry USA v regionu. Povolení budou vydána „jakmile bude obnovena stabilita a klid“, uvedl úřad.
USA, které v úterý po dřívějších útocích na lodní dopravu zrušily licenci povolující prodej íránské ropy, uvedly, že jejich síly jsou rozmístěny tak, aby chránily svobodu plavby navzdory tomu, co popsaly jako „agresi, obtěžování, výhrůžky a svévolná prohlášení“ ze strany Íránu.
Společné námořní informační centrum (Joint Maritime Information Centre) pod vedením amerického námořnictva zopakovalo pokyn, že navzdory závažné bezpečnostní hrozbě je pro obousměrný provoz k dispozici „rozšířená“ jižní trasa poblíž Ománu.
Centcom v sobotu uvedl, že americké síly zasáhly během tří nocí tohoto týdne více než 300 íránských vojenských cílů, zatímco íránská Revoluční garda prohlásila, že v reakci na to zasáhla cíle v Jordánsku, Kuvajtu, Ománu a Kataru – tato tvrzení však nebylo možné nezávisle ověřit.
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