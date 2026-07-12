Osmiletou Talu Jomu Mohammad zastřelili Izraelci, když seděla ve stanu
12. 7. 2026
Osmiletá Tala Jomaa Mohammad Abu Matar podlehla svým zraněním poté, co izraelské jednotky zahájily palbu, zatímco ona seděla ve stanu své rodiny.
Eight-year-old Tala Jomaa Mohammad Abu Matar succumbed to her injuries after Israeli forces opened fire while she was sitting inside her family’s tent. pic.twitter.com/td30edgiuW— Quds News Network (@QudsNen) July 12, 2026
Od zahájení údajného příměří neuplynul ani jediný den, kdy by Izrael nevyvražďoval Palestince žijící ve stanech. Město Gaza je právě teď terčem brutální série bombardování. Genocida pokračuje.
Na tohoto přiznaného válečného zločince by měl být neprodleně vydán zatykač.
Not a single day since a supposed ceasefire that Palestinians in tents are not being slaughtered by Israel. Gaza City is under a brutal series of bombings right now. The ambient genocide continues. pic.twitter.com/3FpNadkes5— Samira Mohyeddin سمیرا (@SMohyeddin) July 12, 2026
Čím déle izraelským vůdcům procházejí jejich zločiny, tím více se systém, který má nás všechny chránit, nenapravitelně ničí.
Izraelský ministr obrany Israel Katz o Libanonu: Řekl jsem, že z jižního Libanonu se stane Gaza. Použijeme model z Rafahu. Vše tam zničíme. Přesně tak s nimi naložíme. A přesně to jsme udělali. Infrastruktura byla zničena. Domy ve 24 vesnicích podél hranice – vesnicích, které existovaly stovky let a které Hizballáh využíval jako vojenské základny proti Izraeli – byly zbourány. Armáda tyto vesnice systematicky srovnala se zemí pomocí buldozerů a výbušnin. Devadesát procent domů je pryč. Bylo zničeno mezi 15 000 a 20 000 domů.
Izrael omezuje návštěvy Červeného kříže u palestinských vězňů navzdory soudnímu rozhodnutí
EXPLOSIVE! An arrest warrant should be promptly issued against this self-confessed war criminal.— Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) July 12, 2026
The more Israeli leaders get away with their crimes, the more the system meant to protect us all gets irreparably destroyed. https://t.co/rmdauGKimS
Tříletá Misk Abu Al-Anzin z uprchlického tábora Shati trpí těžkými popáleninami, znetvořením obličeje, ztrátou ucha a ztrátou řeči poté, co byla při izraelském leteckém útoku v Gaze zraněna. V podmínkách dusivé izraelské blokády čeká na naléhavou specializovanou léčbu v zahraničí, zatímco se její stav zhoršuje.
Israel restricts Red Cross visits to Palestinian prisoners despite court ruling https://t.co/1k3r3WT0Or— Haaretz.com (@haaretzcom) July 12, 2026
Ahmed Salim byl ve středu zasažen do hlavy střelou izraelských sil, když rozvážel humanitární pomoc pro organizaci World Central Kitchen. Je to již další palestinský řidič nákladního vozu s humanitární pomocí, kterého Izrael zabil v Gaze, kde řidiči protestují proti opakovaným vraždám svých kolegů.
Three-year-old Misk Abu Al-Anzin from Shati Refugee Camp suffers from severe burns, facial disfigurement, ear loss, and speech loss after an Israeli airstrike injured her in Gaza.— Quds News Network (@QudsNen) July 12, 2026
Amid Israel’s suffocating blockade, she awaits urgent specialized treatment abroad as her… pic.twitter.com/Y6nTiL08M6
Celá palestinská rodina se udusila poté, co je sionistický osadník zbil a napadl jedovatými plyny jižně od města Al-Chaleel na okupovaném Západním břehu Jordánu
Ahmed Salim was shot in the head by Israeli forces on Wednesday while delivering humanitarian aid for the World Central Kitchen. He is the latest Palestinian aid truck driver killed by Israel in Gaza, where drivers are protesting the repeated killings of their colleagues. pic.twitter.com/882RCYcXvy— Al Jazeera English (@AJEnglish) July 11, 2026
Nejprve Izrael umlčel palestinské občany. Nyní se zaměřuje na jejich vůdce: vytahuje na světlo stará prohlášení a usiluje o přísné tresty před izraelskými soudy.
Entire Palestinian family suffocated after zionist settler had beaten them and attacked them with poisonous gases south of the occupied West Bank city of Al Khaleel pic.twitter.com/x1WfeJXadi— Motasem A Dalloul (@AbujomaaGaza) July 12, 2026
Srdcervoucí rozloučení s Palestincem Mohammadem Badwanem, který zahynul při izraelském útoku na oblast Al-Sinaa jižně od města Gaza.
First Israel silenced Palestinian citizens. Now it turns to their leaders: digging up old statements and seeking severe punishment in Israeli courts. https://t.co/XRjQDOtx9J— Kenneth Roth (@KenRoth) July 12, 2026
A heartbreaking farewell to Palestinian Mohammad Badwan, who was killed in an Israeli strike on the Al-Sinaa area, south of Gaza City. pic.twitter.com/Bud4a7sxP5— Quds News Network (@QudsNen) July 12, 2026
Americký kongresman Ro Khanna hovoří po nedávné návštěvě okupovaného Západního břehu, kde podle jeho slov byli on a jeho delegace zadrženi ozbrojenými osadníky a zablokováni izraelskými vojáky
Izrael během „příměří“ ostřeluje jižní Libanon dělostřeleckou palbou
US Congressman Ro Khanna is speaking out after a recent visit to the occupied West Bank, where he says he and his delegation were detained by armed settlers and blocked by Israeli soldiers pic.twitter.com/Ua0mOBfw3h— Middle East Eye (@MiddleEastEye) July 12, 2026
Israel targets southern Lebanon with artillery fire during ‘ceasefire’ https://t.co/D0V8ECdvyj pic.twitter.com/CbKLnI69Rk— Al Jazeera English (@AJEnglish) July 12, 2026
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