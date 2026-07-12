Osmiletou Talu Jomu Mohammad zastřelili Izraelci, když seděla ve stanu

12. 7. 2026

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Osmiletá Tala Jomaa Mohammad Abu Matar podlehla svým zraněním poté, co izraelské jednotky zahájily palbu, zatímco ona seděla ve stanu své rodiny.

Od zahájení údajného příměří neuplynul ani jediný den, kdy by Izrael nevyvražďoval Palestince žijící ve stanech. Město Gaza je právě teď terčem brutální série bombardování. Genocida pokračuje.

Na tohoto přiznaného válečného zločince by měl být neprodleně vydán zatykač.

Čím déle izraelským vůdcům procházejí jejich zločiny, tím více se systém, který má nás všechny chránit, nenapravitelně ničí.

Izraelský ministr obrany Israel Katz o Libanonu: Řekl jsem, že z jižního Libanonu se stane Gaza. Použijeme model z Rafahu. Vše tam zničíme. Přesně tak s nimi naložíme. A přesně to jsme udělali. Infrastruktura byla zničena. Domy ve 24 vesnicích podél hranice – vesnicích, které existovaly stovky let a které Hizballáh využíval jako vojenské základny proti Izraeli – byly zbourány. Armáda tyto vesnice systematicky srovnala se zemí pomocí buldozerů a výbušnin. Devadesát procent domů je pryč. Bylo zničeno mezi 15 000 a 20 000 domů.

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