Írán opět útočil na obchodní lodě v Hormuzském průlivu
8. 7. 2026
Útok se odehrál večer 6. července. Obě lodě byly značně poškozeny, ale mezi posádkou nebyly žádné oběti. Jednou z napadených lodí byl katarský tanker Al Rekayyat, který vezl zkapalněný zemní plyn.
Incident ohrožuje memorandum o ukončení války mezi Spojenými státy a Íránem, na základě kterého Teherán souhlasil zastavit útoky na lodě v Hormuzském průlivu. Tato dohoda byla podepsána stranami 18. června. Zahrnuje dvouměsíční příměří a zároveň připravuje půdu pro jednání o komplexní dohodě. Současně si strany již vyměnily rány na pozadí příměří. Spojené státy útočily na cíle v Íránu dvě noci po sobě – 27. a 28. června. Centrální velení americké armády to označilo za reakci na íránskou agresi proti obchodním lodím v Hormuzském průlivu. Poté se strany dohodly, že nebudou zasahovat do plavby v průlivu. Nové útoky přišly právě ve chvíli, kdy lodě začaly aktivněji využívat námořní trasu.
Podle konzultační společnosti Vortexa prošlo průlivem v červnu až 4,7 milionu barelů denně oproti 2 milionům barelů v květnu a od začátku července dosáhl průtok ropy přibližně 40 % předválečné úrovně. Rychlé oživení ropného trhu po uzavření dohody mezi Spojenými státy a Íránem snížilo schopnost Teheránu ohrozit globální ekonomiku a připravilo ho o páku při dalších jednáních.
Dne 2. července americký prezident Donald Trump uvedl, že Teherán již souhlasil s "téměř vším, co potřebujeme". Současně, podle šéfa Bílého domu, se mu podařilo ve válce uspět v krátké době. "Jsme ve Vietnamu 19 let, v Afghánistánu asi deset let, v korejské válce už dlouho. Jsem tam teprve čtyři měsíce. A co jsem udělal? Vojensky jsem je porazil," tvrdil Trump.
Zdroj v angličtině: ZDE
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