Ukrajinské útoky vyřadily více než 42 % kapacity rafinace ropy v Ruské federaci

8. 7. 2026

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Na začátku července ukrajinské útoky vyřadily přibližně 42,74 % celkové projektované kapacity ropných rafinerií Ruské federace.

V červnu bylo také zasaženo osm ruských rafinerií ropy.

Ukrajinský generální štáb poznamenal, že více než 60 nádrží na skladování ropy a ropných produktů, z nichž významná část obsahovala palivo, bylo zničeno nebo kriticky poškozeno. Ekonomické ztráty ruského ropného průmyslu od srpna 2025 dosáhly přibližně 13,5 miliardy dolarů, dodala ukrajinská armáda.

Podle ukrajinského vojenského velení tyto útoky způsobily v Rusku palivovou krizi, snížení výroby a také zpoždění oprav infrastruktury kvůli nedostatku vybavení a náhradních dílů.

Zdroj v ukrajinštině: ZDE

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Obsah vydání | 8. 7. 2026