Putin pověřil řízením festivalu národů Ruska Radu bezpečnosti

7. 7. 2026

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Bezpečnostní služby vždy hrály neobvykle významnou roli v řízení mezinárodních festivalů, které Moskva organizuje na podporu svého imperiálního programu, zejména pokud jsou mezi účastníky cizinci. Nicméně tato role obvykle zůstávala za scénou, s ministrem kultury v pozici nominálního držitele celkové zodpovědnosti.

Nyní se však Putin rozchází s tímto krytím a otevřeně prohlásil, že Ruská bezpečnostní rada a její aparát budou mít na starosti to, co je plánováno jako každoroční Týden národů Ruska. Akce zahrne velké množství neruských obyvatel uvnitř země i v zahraničí.

Při tomto oznámení šéf Kremlu vůbec nezmínil žádnou roli ministerstva kultury, Federální agentury pro záležitosti státního státu nebo jiné části ruské vládní byrokracie, která je obvykle uvedena jako organizátor a dárce takových aktivit.

Portál Indigenous Russia uvádí, že tento posun nejen zdůrazňuje sílící tendenci Kremlu vnímat etnické vztahy výhradně jako otázku národní bezpečnosti, ale také rostoucí roli Ruské bezpečnostní rady a jejího personálu při dohledu a řízení těchto vztahů.

To naznačuje, že personál Ruské bezpečnostní rady stále více hraje roli, kterou v sovětských dobách hrával personál oddělení ÚV KSSS - a že její činnosti by mělo být věnováno více pozornosti.

Zdroj v ruštině: ZDE

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Obsah vydání | 7. 7. 2026