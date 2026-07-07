Putin pověřil řízením festivalu národů Ruska Radu bezpečnosti
7. 7. 2026
Nyní se však Putin rozchází s tímto krytím a otevřeně prohlásil, že Ruská bezpečnostní rada a její aparát budou mít na starosti to, co je plánováno jako každoroční Týden národů Ruska. Akce zahrne velké množství neruských obyvatel uvnitř země i v zahraničí.
Při tomto oznámení šéf Kremlu vůbec nezmínil žádnou roli ministerstva kultury, Federální agentury pro záležitosti státního státu nebo jiné části ruské vládní byrokracie, která je obvykle uvedena jako organizátor a dárce takových aktivit.
Portál Indigenous Russia uvádí, že tento posun nejen zdůrazňuje sílící tendenci Kremlu vnímat etnické vztahy výhradně jako otázku národní bezpečnosti, ale také rostoucí roli Ruské bezpečnostní rady a jejího personálu při dohledu a řízení těchto vztahů.
To naznačuje, že personál Ruské bezpečnostní rady stále více hraje roli, kterou v sovětských dobách hrával personál oddělení ÚV KSSS - a že její činnosti by mělo být věnováno více pozornosti.
Zdroj v ruštině: ZDE
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