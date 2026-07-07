Nigérie odsuzuje smrt dvou občanů při protestech v JAR
7. 7. 2026
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Nigérie tvrdí, že jedna z obětí byla zabita policií po protiimigračních pochodech, které podnítily xenofobii, píše Nik Martin
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Nigérie odsoudila úmrtí dvou svých občanů v JAR a varovala, že cizinci jsou uprostřed protimigrantských protestů "nepřiměřeným terčem".
V posledních týdnech zaznamenala jihoafrická města a obce velkou účast na pochodech — některé z nich se staly násilnými — které požadovaly, aby byli migranti posláni domů.
Co víme?
Nigerijské ministerstvo zahraničí uvedlo, že dvojice byla zabita 28. června.
Jeden z mužů, Emeka Charles Iroegbu, byl údajně zabit policisty v Sunnyside v Pretorii.
Ministerstvo viní ze smrti Iroegbua údajné použití "hrůzných výslechových technik", ale nepředložilo žádné důkazy.
Druhý, Musa Yunana Joe, byl zabit před svým obchodem ve městě Witbank v provincii Mpumalanga neidentifikovanými útočníky.
Prohlášení ministerstva uvedlo, že k úmrtím došlo dva dny před termínem, který stanovili protestující pro odchod zahraničních pracovníků ze země.
Mluvčí nigerijského ministerstva zahraničí Kimiebi Imomotimi Ebienfa uvedl: "Tyto dvě vraždy přicházejí v době, kdy jsou cizinci v Jižní Africe nepřiměřeně terčem."
"To vyvolává otázky ohledně úmyslného pokusu některých skupin nesprávně zobecňovat a označovat dobře smýšlející, pracovité a respektované Nigerijce jako zločince."
Ministerstvo vyzvalo k okamžitému vyšetřování úmrtí a uvedlo, že se obává, že politici dále zhuršují napětí xenofobními výroky v místních médiích.
Jihoafrické úřady zatím nekomentovaly.
Šíření protestního hnutí
V posledních měsících se Jihoafrickou republikou rozšířila rostoucí vlna protiimigračních nálad, která vyvolala rozsáhlé protesty, jež viní cizince z vysoké nezaměstnanosti, kriminality a tlaku na veřejné služby.
Jen 30. června se po celé zemi uskutečnilo přes 120 pochodů, přičemž tisíce lidí se zúčastnily ve velkých městech jako Johannesburg a Durban.
Demonstrace se někdy změnily v násilí — jednoho dne bylo zatčeno více než 900 lidí.
V reakci na to Nigérie, Ghana a Malawi repatriovaly mnoho svých občanů a povolaly jihoafrické diplomaty.
Zahraniční rezidenti tvoří přibližně 5 % z 63 milionů obyvatel JAR.
Zdroj v angličtině: ZDE
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