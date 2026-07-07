Povstalci útočí na několik měst v severním a středním Mali
7. 7. 2026
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Džihádisté a jejich separatistí spojenci vedení Tuaregy zasáhli severní Mali, kde jsou dislokovány vládní jednotky a ruské polovojenské jednotky, novými koordinovanými útoky – podle armády, obyvatel a bezpečnostních zdrojů zasáhly několik měst a vězení.
Džihádisté z JNIM napojenými na al-Kájdu a členové Fronty osvobození Azawadu (FLA) zahájili koordinované útoky v sobotu kolem 5:00 ráno.
Útoky byly hlášeny v Gao, Anefisu, Aguelhoku a Sevare, stejně jako ve věznici v Kenierobě.
Poslední boje přišly více než dva měsíce poté, co stejné povstalecké skupiny provedly útoky proti vojenské vládě, zasáhly letiště v hlavním městě Bamako, zabily ministra obrany a obsadily řadu vojenských základen na severu.
Muhammad Elmaoúlúd Ramadane, mluvčí FLA – etnického tuarežského separatistického hnutí – řekl francouzské AFP, že "několik pozic padlo, ale boje stále probíhají uvnitř města" Anefis v severovýchodní oblasti Kidal.
Místní obyvatel, kterého kontaktovala AFP, řekl, že "ve městě jsou ozbrojené skupiny, ale armáda stále klade odpor. Tábor [tam] ještě nepadl."
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Povstalci získávají území
Vládní a ruské jednotky byly nasazeny v Anefisu po dubnových útocích, kdy FLA a regionální odnož al-Kájdy ovládly město Kidal, což byla velká rána pro vládnoucí vojenskou juntu.
V centrálním městě Gao místní úředník uvedl, že od sobotního úsvitu byla na vojenský tábor vedena střelba a odpáleny rakety. Nebylo hned jasné, kteří bojovníci jsou za to zodpovědní.
Severní města Anefis a Aguelhok jsou po masivních útocích z 25. a 26. dubna posledními zbývajícími místy, kde má armáda Mali v regionu Kidal přítomnost.
V centrálním městě Sevare "zazněly výbuchy... kolem 5:00 ráno, i když jejich původ zatím není znám. Krátce poté bylo spatřeno několik letadel přelétajících nad oblastí," řekl bezpečnostní zdroj pro agenturu AFP.
Hlavní vězeňský komplex Kenieroba, kde jsou mimo jiné drženi džihádisté, se nachází několik desítek kilometrů od hlavního města Bamako a byl také napaden.
"Jsme pod postelemi, střelba pokračuje," řekl jeden z vězňů agentuře AFP.
FLA a JNIM se spojily proti malijské armádě a jejím ruským partnerům z Afrikakorpsu, ruské polovojenské síly ovládané Kremlem, která zůstala v Mali poté, co Wagnerova skupina v červnu 2025 oznámila odchod ze země.
Zdroj v angličtině: ZDE
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