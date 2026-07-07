Sky kupuje ITV. Ne televizi, ale poslední britskou iluzi
7. 7. 2026 / Fabiano Golgo
ITV Studios, továrna na formáty, seriály a
mezinárodní prodej, zůstává mimo transakci. Cena má dosáhnout až 1,6
miliardy liber: 1,2 miliardy v hotovosti, Love Productions oceněná na
200 milionů a dalších až 200 milionů podle reklamních příjmů v roce
2027. ITV pak chce vrátit akcionářům zhruba 950 milionů liber. To je
krásně britský okamžik: dál se hovoří o veřejnoprávní roli, peníze odcházejí v
hotovosti.
ITV vznikla v roce 1955 jako první velká komerční protiváha BBC. Nebyla to jen nová stanice. Byl to nový společenský experiment. Británie, která se ještě tvářila jako země uhlazeného konsensu, pustila reklamu do obýváku. Televize měla zůstat službou veřejnosti, ale zároveň měla vydělávat. Regionální licence měly chránit místní hlas. Reklama měla platit národní rituál. ITV byla kompromis mezi tržištěm a veřejným prostorem. Právě proto se stala tak britskou. Ne proto, že byla čistá, ale proto, že v sobě nesla rozpor celé poválečné země.
Tento rozpor dnes nekončí výbuchem. Končí účetní operací.
Sky a ITV tvrdí, že dohoda vytvoří silnější britskou platformu proti Netflixu, YouTube, Amazonu a Disney. Argument není vymyšlený. Lineární televize ztrácí diváky. Ofcom už v roce 2025 konstatoval, že růst sledování online služeb tradičních vysílatelů nevyrovnal pokles klasické televize. Stejná zpráva uvádí, že komerční televizní a online video sektor v roce 2024 rostl hlavně díky online videu a že YouTube na televizních obrazovkách dál posiluje. To je nová geografie moci. Není to jen spor mezi kanály. Je to spor mezi editorem a algoritmem.
Čísla ITV ukazují, proč se prodává zrovna teď. V roce 2025 měla skupina externí tržby 3,511 miliardy liber, jen o jedno procento víc než rok předtím. ITV Studios rostla o pět procent na 2,13 miliardy liber. Digitální příjmy rostly o deset procent. Jenže celkové reklamní příjmy klesly o pět procent a celá divize Media & Entertainment měla tržby nižší o pět procent. Jinými slovy: starý motor ještě táhne, ale už páchne spáleninou. Nový motor roste, ale musí se živit daty, platformami a globálním oběhem pozornosti.
Tady je ironie, kterou by v Británii měli číst nahlas před každým zasedáním regulátora. V roce 2006 koupila BSkyB 17,9 procenta ITV. Bylo to chápáno jako manévr, který měl zablokovat možnou transakci ITV s Virgin Media. Regulátoři a soudy tehdy řekli, že i takový podíl dává Sky nebezpečný vliv. V roce 2010 musela Sky snížit svůj podíl pod 7,5 procenta. Tehdy byl problém, že Sky může ovlivňovat ITV. Dnes má Sky koupit celé vysílací a streamovací tělo ITV. Historie se nevrátila jako fraška. Vrátila se jako konsolidace.
Abychom byli spravedliví, svět roku 2026 není svět roku 2010. Tehdy byl hlavním strašidlem Murdoch. Dnes je hlavním strašidlem nekonečný feed. Tehdy se řešilo, kdo ovlivní televizní strategii ITV. Dnes se řeší, zda vůbec může existovat britská komerční televize bez měřítka, technologie a kapitálu, který přesahuje tradiční vysílání. Reuters uvádí, že spojený podnik by měl asi 70 procent britského lineárního televizního reklamního trhu. To je číslo, které se dá vysvětlovat bojem proti Googlu a Metě. Ale také je to číslo, které se dá číst jako varování. Když se místní média brání globálním obrům tím, že se sama stanou obrem, veřejnost nemá jistotu, že vyhrála. Má jen jiného obra.
Sky získá to, co ITV historicky měla: vztah s masovým publikem. ITV získá to, co trh chce: čistší příběh pro investory. Studios se oddělí jako globální výrobce televizního materiálu, s minimální smluvní útratou 2,1 miliardy liber od ITV M&E a Sky v letech 2028 až 2032. To je nový mediální model. Televize už není dům, ve kterém se vyrábí, vysílá a sdílí národní příběh. Televize je pozemek rozparcelovaný mezi výrobnu, distribuční kanál, datový sklad, reklamní burzu a aplikaci v menu chytré obrazovky.
Zaměstnanci samozřejmě uslyší starou píseň. Synergie. Technologie. Marketing. Efektivita. Reuters uvádí očekávané úspory 200 milionů liber a připouštěné propouštění. V jazyce korporací se práce nikdy neztrácí. Jen se překrývá s jinou funkcí. Člověk není vyhozen. Je překryt.
Zpravodajství bude zvláštní test. Sky News a ITV News mají zůstat oddělené. ITV si ponechá podíl v ITN a část podílu se má převést na Sky. Regionální zpravodajství má být zachováno. Sky dokonce říká, že je nadšená z možnosti dát mu větší viditelnost. To je hezká věta. Jenže regionální zpravodajství neumírá jen zákazem. Umírá rozpočtem, prioritou, personálním tlakem, měřením výkonu a přesvědčením, že všechno místní musí nejdřív dokázat, že je obchodně racionální. Vesnice nikdy neprohraje s impériem v manifestu. Prohraje v tabulce.
Británie se tímto obchodem neamerikanizuje. Ona se spíš vrací ke své vlastní staré nemoci v moderním obalu. Vždy uměla prodat veřejný zájem jako praktickou reformu. Vždy uměla říct, že instituce zůstává, i když její logika už změnila majitele. ITV jako značka může pokračovat. Její pořady mohou běžet. Znělky mohou přežít. Moderátoři mohou mluvit o kontinuitě. Ale kulturní význam instituce se neměří jen tím, zda logo svítí dál. Měří se tím, kdo drží bránu, kdo určuje tempo, kdo zná publikum lépe než publikum samo.
Sky kupuje ITV Media & Entertainment, protože stará televize už sama neunese váhu nové distribuce. ITV prodává, protože trh odměňuje výrobu globálního obsahu víc než péči o národní obrazovku. Regulátor bude rozhodovat, zda koncentrace je ještě obranou, nebo už kapitulací. A veřejnost bude slyšet, že její oblíbené pořady zůstanou dostupné zdarma.
To bývá poslední uklidnění před změnou režimu. Ne politického. Mediálního.
A v dnešní Evropě je to někdy totéž.
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