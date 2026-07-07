Hamas nabízí předání moci v Gaze administrativě podporované USA
7. 7. 2026
Prohlášení militantní skupiny neobsahuje žádný slib jednostranného odzbrojení, jak požadovaly Izrael a USA
Hamas oznámil svůj záměr předat vládní pravomoci v Gaze po dvou desetiletích u moci a vyzval prozatímní správu podporovanou USA, aby převzala řízení palestinského území.
Nebylo hned jasné, do jaké míry pondělní oznámení přispěje k posílení jen částečně dodržovaného příměří v Gaze nebo ke zlepšení podmínek v obléhaném pobřežním pásmu, které se stále nachází uprostřed humanitární krize.
Ačkoli Hamas ve svém prohlášení oznámil, že je připraven v rámci přechodného období předat odpovědnost za bezpečnost, nezavázal se k jednostrannému odzbrojení, jak požadovaly Izrael a USA.
Prozatímní správě, jíž Hamás nabídl převzetí vládních pravomocí a která je známá jako Národní výbor pro správu Gazy (NCAG), Izrael od jejího vzniku v lednu v rámci příměří zprostředkovaného USA brání ve vstupu do Gazy, což ještě více zpochybňuje načasování jakéhokoli budoucího předání pravomocí.
Analytici uvedli, že oznámení Hamásu bylo z velké části symbolickým tahem zaměřeným na oživení zastaveného mírového procesu, který blokuje obnovu a humanitární pomoc pro 2,1 milionu přeživších obyvatel Gazy.
Rovněž uvedli, že tento krok měl za cíl čelit návrhům vedeným Izraelem, které omezují humanitární pomoc, obnovu a správu NCAG na nepatrnou část obyvatel Gazy v účelově vybudovaných vesnicích na přibližně 60 % území Gazy pod přímou kontrolou izraelské armády.
Trumpova administrativa podpořila tento plán, který úředníci různě označují jako „humanitární město“, „alternativní bezpečné komunity“ nebo „Nový Rafah“ – bývalý izraelský premiér Ehud Olmert jej však označil za „koncentrační tábor“.
Mohammed al-Farra, šéf správy Hamásu, oznámil svou rezignaci a předání moci NCAG. Naznačil, že Hamás okamžitě ukončí své politické vedení správy Gazy, avšak státní úředníci a zaměstnanci veřejné správy zůstanou ve svých funkcích v rámci svých profesních povinností až do příchodu NCAG.
„Poté, co jsem se ujistil, že byly dokončeny všechny nezbytné přípravy na předání vládního systému v pásmu Gazy, tímto podávám rezignaci na své funkce předsedy vládního výboru pro sledování činnosti v pásmu Gazy a předsedy vládního krizového výboru,“ napsal al-Farra s odkazem na dva různé tituly, které hnutí Hamás přijalo pro svou vládu v Gaze od svého úplného převzetí moci v roce 2007.
Mluvčí Hamásu Hazem Qassem řekl agentuře Agence France-Presse: „Hamás učinil nový krok v tom, že již nebude mít na starosti pásmo Gazy, aby odstranil jakékoli záminky pro okupaci, která pokračuje ve své agresi a vyhlazovací válce.“
Vyhlídky na politický přechod se stále jeví jako vzdálené. NCAG je pod dohledem Rady pro mír, kterou zřídil Donald Trump v rámci plánu příměří, o němž jeho administrativa vyjednala v říjnu.
Jejích 13 současných členů, většinou významných palestinských odborníků, však izraelská vláda Benjamina Netanjahua zadržela a zabránila jim ve vstupu do Gazy, a od svého lednového zasedání tak uvízli v Káhiře.
Předseda NCAG Ali Shaath v pondělí na sociálních sítích napsal, že výbor je „plně připraven převzít své národní povinnosti, jakmile budou k dispozici potřebné zdroje a kapacity“.
Ve zprávě pro Radu bezpečnosti OSN z května přisoudil vysoký představitel pro Gazu jmenovaný Trumpem, Nikolaj Mladenov, vinu za patovou situaci v mírovém procesu hnutí Hamás.
Hamas dal jasně najevo, že se nevzdá zbraní, dokud Izrael přímo ovládá více než 60 % Gazy, masově porušuje příměří a podporuje palestinské polovojenské skupiny na tomto území.
Mladenov byl široce kritizován za nedostatek nestrannosti, jelikož Izrael nevolal k odpovědnosti za jeho porušení. Reakce Rady pro mír na pondělní prohlášení Hamásu byla vyhýbavá; uvedla pouze, že oznámení „vzala na vědomí“.
„Naše hodnocení se nakonec bude řídit činy, nikoli sliby, s cílem uspokojit naléhavé potřeby obyvatel Gazy,“ uvedla rada na svém účtu na sociálních sítích.
„Základním principem zůstává jedna autorita, jeden zákon a jedna zbraň. To znamená sjednocení všech zbraní pod kontrolou NCAG,“ uvádí se v prohlášení.
Max Rodenbeck, ředitel projektu pro Izrael a Palestinu v organizaci International Crisis Group, uvedl: „Vzhledem ke svému velmi omezenému vlivu a absurdně nekonečnému utrpení v Gaze, a vzhledem k tomu, že Rada pro mír trvá na tom, že jakýkoli pokrok je podmíněn odzbrojením Hamásu, přičemž ignoruje každodenní izraelské letecké údery a snahy o dobytí dalších území, se tato skupina snaží najít nějaký způsob, jak tuto patovou situaci prolomit.“
Dodal: „Vzhledem k tomu, že pro Palestince neexistuje žádný ‚politický horizont‘, nemůže Hamas prostě složit zbraně, ale může alespoň dát najevo svou ochotu vzdát se politické moci. Tím se odpovědnost vrací zpět na [Radu pro mír], aby prokázala určitou flexibilitu.“
Palestinská samospráva a její arabští a evropští podporovatelé se snaží ovlivnit politiku USA a přesvědčit administrativu, aby se držela Trumpova mírového plánu, který počítá s rekonstrukcí a novou správou v celém pásmu Gazy – nikoli pouze v té části, kterou spravuje izraelská armáda a kde téměř nežijí žádní Palestinci, jak navrhuje Izrael s podporou Spojených arabských emirátů.
„Hamas ví, že pokud by se NCAG prostě přestěhovala do Nového Rafáhu, ztratila by legitimitu jako vládce bantustánů nebo koncentračního tábora,“ uvedl Muhammad Shehada, hostující výzkumník v Evropské radě pro zahraniční vztahy.
„Hamas se snaží znovu převzít iniciativu. Snaží se znovu převzít iniciativu a obejít překážku, kterou představuje plán Nového Rafáhu,“ řekl Shehada.
„I kdyby souhlasili s jednostranným odzbrojením a splnili vše, co se od nich požaduje, Hamás ví, že Netanjahu před volbami nedovolí žádnou rekonstrukci kdekoli v Gaze,“ dodal.
Izraelský premiér se snaží udržet pohromadě svou krajně pravicovou koalici před volbami, které se v Izraeli mají konat koncem října, a diplomaté v regionu očekávají, že alespoň do té doby nedojde k žádnému významnému pokroku ohledně budoucnosti Gazy.
Zdroj v angličtině ZDE
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