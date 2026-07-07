Proč rok 2026 přináší nový "civilizační" světový řád
7. 7. 2026
To co se formuje není jen soubor oddělených krizí, ale zásadně odlišný globální řád.
Konec nepopiratelné americké nadvlády
Prvním jasným posunem je eroze nepochybné americké dominance.
Po tři desetiletí po rozpadu Sovětského svazu byl mezinárodní systém z velké části strukturován kolem amerického vedení.
Tento rámec nyní ustupuje rozptýlenější rovnováze sil.
Válka na Ukrajině pokračovala další rok bez rozhodujícího výsledku, navzdory rozsáhlé vojenské pomoci, sankcím a diplomatickým snahám.
Současně Čína neustále rozšiřuje svůj ekonomický, technologický a strategický dosah napříč Asií i dál.
Regionální mocnosti včetně Indie, Saúdské Arábie, Turecka a Brazílie stále více prosazují své vlastní zájmy místo toho, aby automaticky stály na straně Washingtonu nebo Pekingu.
Výsledkem je multipolární svět, ve kterém soupeří několik mocenských center současně.
Technologie se stává hlavní měnou moci
Druhou zásadní změnou je vzestup technologií jako základního měřítka vlivu.
Dřívější éry byly formovány územím, průmyslovou výrobou, ropou nebo jadernými zbraněmi. Nyní je soutěž zaměřena na umělou inteligenci, polovodiče, data a digitální infrastrukturu.
Globální závod o AI se v roce 2025 prudce vyostřil, když Spojené státy a Čína usilovaly o technologickou převahu.
Exportní kontroly pokročilých počítačových čipů se staly nástroji státní politiky. Válka podporovaná AI, autonomní drony a kybernetické schopnosti také mění konflikt od Ukrajiny po Indo-Pacifik.
Moc je nyní zakotvena nejen v armádách a ekonomikách, ale také v algoritmech a výpočetních systémech.
Globalizace se rozpadá na konkurenční sítě
Po desetiletí byla ekonomická integrace považována za nevyhnutelnou i prospěšnou. Dnes vlády reorganizují dodavatelské řetězce spíše podle bezpečnosti než efektivity.
Celní spory, exportní omezení a konkurence o klíčové minerály urychlily ekonomickou fragmentaci.
Země nyní mluví více o odolnosti, ekonomické suverenitě a národní bezpečnosti než o neomezené globalizaci.
Světová ekonomika stále více připomíná konkurenční sítě místo jednoho integrovaného trhu.
Instituce postavené pro rok 1945 jsou pod tlakem
Mezinárodní instituce čelí neobvyklému tlaku.
Organizace spojených národů byla založena po 2. světové válce, aby pomáhala předcházet velkým konfliktům prostřednictvím práva a kolektivní akce.
Přesto nedávné krize zdůraznily limity tohoto modelu.
Organizace má potíže efektivně reagovat na konflikty na Ukrajině a v Gaze, především proto, že geopolitické rivality mezi velmocemi blokují rozhodné akce.
Jak války pokračují a humanitární krize se prohlubují, mnoho pozorovatelů se ptá, zda instituce navržené pro rok 1945 mohou stále řídit realitu roku 2026.
Změna klimatu je nyní geopolitickou silou
Změna klimatu se také posunula daleko za hranice environmentální politiky.
Nyní ovlivňuje migraci, potravinovou bezpečnost, soutěž o zdroje, energetické systémy a mezinárodní jednání. Globální závod o kritické minerály potřebné pro baterie, infrastrukturu obnovitelné energie a pokročilé technologie vytváří nové rivality.
Státy soupeří nejen o vojenskou a ekonomickou výhodu, ale také o přístup ke zdrojům potřebným pro zelenou transformaci. Klimatické tlaky se stávají součástí širšího sporu o moc a bezpečnost.
Události v letech 2025–2026 ukazující posun
Několik významných událostí z let 2025–2026 ilustruje tyto širší změny.
Válka mezi Ruskem a Ukrajinou nadále přetváří evropskou bezpečnost a globální energetické trhy. Konflikt v Gaze odhalil jak humanitární náklady moderní války, tak omezení mezinárodních institucí.
Závod o AI mezi Spojenými státy a Čínou se stal strategickým soubojem srovnatelným s jadernou soutěží studené války.
Obchodní spory a eskalace cel urychlily ekonomické oddělování. Pokračující nestabilita Venezuely zdůrazňuje trvalou roli energetické politiky v globálních záležitostech.
Debaty o Grónsku, arktických trasách a kritických minerálech ukazují, že v proměnlivém strategickém prostředí je i samotná geografie přehodnocována.
Civilizační souboj, nejen geopolitický
Nejhlubší změna však může být spíše civilizační než čistě geopolitická.
Svět čelí krizi důvěry, autority a sdíleného smyslu. Politická polarizace roste, důvěra v instituce slábne a umělá inteligence klade obtížné otázky o pravdě, práci, identitě a lidských schopnostech.
Výzvou už není jen rozdělení moci. Jde o to, jak řídit technologické a společenské změny, které probíhají bezprecedentní rychlostí.
Jedno po druhém nejsou války, technologické průlomy, ekonomické narušení a institucionální selhání nic nového.
Historie je už viděla.
Co dělá rok 2026 odlišným je to, že se sbližují současně a přetvářejí základy mezinárodního života.
Z tohoto důvodu rok 2026 není jen dalším rokem ve světové politice.
Označuje viditelný vznik nového civilizačního světového řádu, v němž pravidla, instituce, technologie a předpoklady předchozí éry již plně neplatí.
Tento řád je formován nejen rivalitou o území, obchod a technologie, ale také soupeřícími představami o historii, hodnotách, suverenitě, náboženství a lidském rozkvětu.
Otázkou už není, zda přichází nový řád. Skutečnou otázkou je, jak jej definují morální vize, politická moudrost a globální vedení. Rozhodnutí, která nyní učiníte, pomohou určit, zda se tato nová éra stane stabilnější, roztříštěnější, nebo prostě více spornou.
Zdroj v angličtině: ZDE
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