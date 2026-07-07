Rusové si po zhoršení kvality benzínu masivně stěžují na poruchy
7. 7. 2026
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Rusové začali masivně využívat automobilové služby kvůli poruchám motoru poté, co úřady rozhodly snížit kvalitu benzínu na úroveň Euro-3, uvedli představitelé motoristů pro rozhlasovou stanici Kommersant FM.
Podle nich si majitelé aut stěžují na pokles výkonu, vynechávání motoru a písčité usazeniny v palivu. "Většina moderních aut je navržena pro vysoce kvalitní palivo s nízkým obsahem síry. Kvůli tomu mohou jakékoli odchylky ovlivnit fungování moderních systémů," vysvětlil autor projektu Leo Auto.
Vláda povolila výrobu benzínu podle standardu Euro-3 na pozadí palivové krize, která vypukla kvůli ukrajinským útokům na rafinerie ropy. Tento benzínový standard platil v Evropě od roku 2000 do roku 2005 a nyní je považován za zastaralý. Liší se od Euro-5 vyšším přípustným obsahem síry – až 150 mg na kilogram oproti 10 mg. "Dlouhodobé používání benzínu Euro-3 zaručeně povede k urychlenému opotřebení systémů čištění výfukových plynů. První věc, která selže, jsou zapalovací svíčky. Navíc při spalování takového paliva vznikají pevné částice a usazeniny, které narušují tvorbu směsi a vedou ke zvýšení spotřeby benzínu," vysvětlil odborník.
Podle něj speciální čističe palivových systémů dokážou pouze částečně snížit negativní důsledky, ale nemohou odstranit síru a další škodlivé nečistoty z paliva, takže neřeší problém nízké kvality takového benzínu.
Ozbrojené síly Ukrajiny na jaře zesílily útoky na ruskou ropnou infrastrukturu. Od března ukrajinské drony zaútočily na rafinerie a ropné sklady nejméně padesátkrát. V důsledku toho v červnu produkce benzínu klesla o 25 %, na 85 tisíc tun. Současně v letních měsících ekonomika spotřebuje 110 tisíc tun benzínu denně. "Ukrajinské tažení proti ruskému energetickému sektoru způsobilo obrovské škody a přivádí zemi k nejhorší palivové krizi v její historii," poznamenali analytici Energy Intelligence.
Zdroj v ruštině: ZDE
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