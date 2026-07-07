Austrálie a Fidži podepsaly historickou alianci Vuvale Union a Ocean of Peace

7. 7. 2026

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Australský premiér Anthony Albanese a premiér Fidži Sitiveni Rabuka v Suvě podepsali dvě historické smlouvy – Vuvale Union a Ocean of Peace Alliance.

Tyto smlouvy představují jeden z nejvýznamnějších projektů, které Austrálie s jakoukoli zemí podnikla. Promění vztahy Austrálie a Fidži a podpoří prosperitu, bezpečnost a odolnost regionu pro budoucí generace.

Vuvale Union stanovuje ambiciózní závazky napříč celou šířkou našeho vztahu a prohloubí integraci mezi naší bezpečností, ekonomikami a lidmi.

Aliance Oceán míru — vzájemná obranná smlouva — zavazuje Austrálii a Fidži, aby si v nejtěžších časech pomohly.

Je to první aliance s Fidži a čtvrtá australská aliance, která navazuje na naši dlouholetou historii vzájemné podpory a podpory regionu.

Jedná se o první smlouvy, které dávají praktický účinek Deklaraci Modrého Tichého oceánu míru. Posilují schopnost Pacifiku řešit bezpečnostní výzvy ovlivňující celý region, včetně nadnárodní kriminality a změny klimatu.

V Suvě byl premiér oceněn čestným Řádem Fidži. Jako nejvyšší civilní vyznamenání Fidži uznává přínos premiéra k vztahům mezi Fidži a Austrálií a k pacifické regionální bezpečnosti.

Premiér také zahájí program Pacific Australia Skills na Fidži a otevře Vuvale Skills Hub, zrekonstruované řemeslné zařízení. Jako základní pilíře australské podpory Fidži v rámci Vuvale Union tyto iniciativy pozvednou vzdělání a dovednosti na Fidži, aby podpořily budoucí ekonomický růst.

Zdroj v angličtině: ZDE

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Obsah vydání | 7. 7. 2026