Moskva tvrdí, že má důkazy o podílu baltských států na ukrajinských útocích
7. 7. 2026
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Na pozadí nových útoků Ozbrojených sil Ukrajiny na přístavy v Petrohradu a Leningradské oblasti Moskva tvrdí, že existuje účast baltských států na útocích proti ruské infrastruktuře. Podle ruského náměstka ministra zahraničí Michaila Galuzina otevírají Riga a další metropole regionu "vzdušné koridory" pro drony útočící na Rusko.
"Připomeňme, že máme ověřená data, že Lotyšsko a další pobaltské republiky již poskytly své letecké koridory pro ukrajinské drony, které zaútočily na civilní infrastrukturu naší země," řekl RIA Novosti.
V noci 4. července ukrajinské UAV zasáhly petrohradský ropný terminál a přístav Vysock, stejně jako Kronštadt. V terminálu vypuklo několik požárů, přičemž kapacita 12,5 milionu tun ropy ročně je pryč. Prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že ozbrojené síly Ukrajiny zasáhly přístavní infrastrukturu, díky níž Kreml "vydělává peníze na ruskou válku".
Minule učinilo podobné prohlášení ruské ministerstvo obrany. V květnu ministerstvo tvrdilo, že ukrajinské drony se pokusily zaútočit na Petrohrad přes území Lotyšska. Hovořilo o "skupině šesti UAV" – ukrajinských dronů Ljutyj – které byly nalezeny ve vzdušném prostoru republiky a pokusily se provést "teroristický útok na civilní infrastrukturu" v Rusku.
Předtím stejná obvinění proti baltským zemím i Finsku vznesla mluvčí ministerstva zahraničí Maria Zacharova a asistent prezidenta Ruské federace, předseda Námořní rady Nikolaj Patrušev.
V dubnu uvedli, že tyto státy poskytují svůj vzdušný prostor ukrajinským UAV pro útoky na ruské území. Podle Patruševa to bylo učiněno, aby Ukrajina měla příležitost zaútočit na "nevojenskou námořní infrastrukturu a obchodní flotilu" Ruska, včetně přístavů Primorsk a Usť-Luga v Leningradské oblasti.
Zdroj v ruštině: ZDE
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