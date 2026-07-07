Už před válkou na Ukrajině umírali mladí muži v Rusku mnohem častěji než v jakékoli exrepublice SSSR
7. 7. 2026
Navzdory snahám problém řešit se situace nezlepšila ani za posledních pět let, kdy se třetina mužů ani nedožije důchodového věku. Tento vzorec téměř znemožňuje, aby očekávaná délka života ruských mužů do roku 2030 stoupla na 78 let, jak rozhodl Vladimir Putin.
Úmrtí na nemoci jako tuberkulóza, alkohol, nehody, sebevraždy a nyní i boj mezi mladými muži znamenají, že Rusko každoročně přichází o desítky tisíc pracovníků, jejichž místa musejí být obsazena imigranty, pokud ekonomika Ruské federace nemá stagnovat nebo upadat.
A také to znamená, že Rusko dokázalo udělat málo jen nebo vůbec nic pro snížení dlouhodobého rozdílu v očekávané délce života mezi muži a ženami, který činí 11 let a v současnosti patří mezi nejvyšší hodnoty ze všech zemí na světě.
Zdroj v ruštině: ZDE
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