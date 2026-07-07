Čína provedla test balistických raket dlouhého doletu v jižním Pacifiku

Austrálie a Fidži podepsaly historickou alianci Vuvale Union a Ocean of Peace
7. 7. 2026Australský premiér Anthony Albanese a premiér Fidži Sitiveni Rabuka v Suvě podepsali dvě historické smlouvy – Vuvale Union a Ocean of Peace Alliance.
7. 7. 2026
Čínská armáda v pondělí testovala balistickou raketu dlouhého doletu z jedné ze svých jaderných ponorek v jižním Pacifiku, což vyvolalo protesty a obavy ze zemí regionu.
Raketa byla odpálena ve 12:01 a nesla inertní hlavici, uvedla oficiální tisková agentura Xinhua. Čína naposledy provedla test rakety v Pacifiku přede dvěma lety.
Start byl součástí rutinního každoročního výcviku, byl v souladu s mezinárodním právem a praxí a nebyl namířen proti žádné zemi ani cíli, uvádí prohlášení agentury Xinhua, které bylo znovu zveřejněno Ministerstvem obrany.
Austrálie a Nový Zéland test kritizovaly.
Novozélandská vláda uvedla, že byla o plánovaném odpálení informována několik hodin předem a poznamenala, že raketa byla vypálena do Jihopacifické zóny bez jaderných zbraní.
Zóna bez jaderných zbraní byla zřízena Smlouvou z Rarotongy z roku 1986, která zakazuje jaderné zbraně v celém regionu. Čína v roce 1987 ratifikovala protokoly a zavázala se netestovat jaderné zbraně v zóně ani hrozit jejich použitím proti signatářům s územím v regionu.
"Zdá se, že navzdory našim dlouhodobým obavám ohledně tohoto typu aktivity Čína test provedla během několika hodin po tom, co nás informovala," řekl ministr zahraničí Winston Peters agentuře Associated Press ve svém prohlášení.
Start proběhl ve stejný den, kdy Austrálie a Fidži podepsaly novou smlouvu o vzájemné obraně, která má čelit čínskému vlivu v Pacifiku.
"Austrálie jasně řekla Číně, že to považuje za destabilizující pro region," řekla australská ministryně zahraničí Penny Wong novinářům na Fidži v reakci na test.
Zdroj v angličtině: ZDE
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