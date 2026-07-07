USA varovaly Polsko před možností ruské ozbrojené provokace
7. 7. 2026
čas čtení
2 minuty
Washington varoval Varšavu, že Moskva plánuje ozbrojenou provokaci na polském území útokem raketami nebo drony na strategická zařízení země, nebo vysláním ruských vojáků přes hranice.
Cílem těchto akcí může být otestovat odhodlání NATO bránit své území, stejně jako vojenská eskalace, která donutí západní spojence pozastavit pomoc Ukrajině. Podle zdrojů blízkých polskému prezidentovi Karolu Nawrockému Spojené státy varovaly, že ruská agrese by mohla nastat "během několika měsíců".
Polské bezpečnostní služby se domnívají, že Moskva může zahájit útok UAV na kritickou infrastrukturu, včetně elektráren, nebo simulovat letecké údery, které donutí Polsko aktivovat systémy protivzdušné obrany. Úřady také nevylučují scénář pozemní invaze ruských vojáků v omezeném rozsahu přes hranici s Běloruskem nebo Kaliningradskou oblastí. V nejextrémnějším scénáři by mohlo dojít k "hybridnímu útoku v pohraniční oblasti", uvedl jeden z polských zpravodajských zdrojů. Další informovaný účastník také uvedl, že ozbrojený průnik do Polska za účasti ruských nebo běloruských vojáků je zcela možný.
Podle zdrojů může Kreml své kroky prezentovat jako neúmyslný vstup armády ztracené kvůli selhání GPS na polské území nebo jako záchrannou operaci za účelem "evakuace vrtulníku, který má poruchu". Ruská federace spoléhá na to, že Polsko "pod tlakem Spojených států" odmítne zahájit palbu na její vojáky a vstoupí do jednání s Moskvou nebo Minskem.
Rusko považovat za vítězství scénář, ve kterém stažení účastníků potenciální invaze z Polska proběhne v důsledku těchto jednání, a ne proto, že by byli k tomu nuceni vojenskými prostředky. Současně by se ukončení západní podpory Kyjevu výměnou za opuštění polského území mohlo stát jedním z hlavních požadavků Kremlu v jednáních.
Zdroj z Nawrockého doprovodu uvedl, že Spojené státy "systematicky informují Polsko o neustále se objevujících ruských plánech na úder na východní křídlo NATO" a poznamenává, že Varšava proti tomu nemá stoprocentní "pojištění". Další komentátor z bezpečnostních struktur pobaltských států řekl deníku The Telegraph, že takové plány se skutečně projednávají v Moskvě a po samotné provokaci může Rusko prohlásit, že jde o dílo Ukrajiny.
Rusko dosud neučinilo konečné rozhodnutí o invazi nebo hybridní operaci, která nebude vypadat jako klasická válka. NATO může na provokaci reagovat útoky na Kaliningradskou oblast.
Zdroj v angličtině: ZDE
415
Diskuse