Více peněz, stejné problémy: NATO má problém proměnit hotovost v palebnou sílu
7. 7. 2026
Jak peníze proudí do obranných rozpočtů – jen loni v Evropě a Kanadě vzrostly o 90 miliard USD dolarů – dvaatřicetičlenná aliance zápasí s přeměnou těchto prostředků v palebnou sílu.
"Hotovost je klíčová, ale raketu nebo tank nezastavíte dolarem nebo eurem," řekl šéf NATO Mark Rutte.
"Musíme peníze rychle proměnit v bojové schopnosti. To je naše společná priorita."
V Ankaře bude tato problematika v centru pozornosti, protože se očekává, že lídři podepíší dohody v hodnotě miliard dolarů na speciálním průmyslovém fóru na okraji summitu.
Není překvapením, že se snaží přimět průmysl vyrobit dostatek zbraní dostatečně rychle.
Ruská invaze na Ukrajinu dlouhodobě zdůrazňuje evropské omezení v produkci dostatečného množství – čekací doby jsou dlouhé a klíčové schopnosti chybí.
Mezitím válka prezidenta Donalda Trumpa proti Íránu vyčerpala americké zásoby a ukázala tlak, který firmy potřebují uvolnit.
Pro Evropu je potřeba zrychlit zásadní, protože se snaží být méně závislá na Washingtonu tváří v tvář rostoucím pochybnostem o spolehlivosti USA a varováním, která by Rusko mohlo v nadcházejících letech naplnit.
"Naučili jsme se, jak získat další finance. Stále se musíme naučit, jak je efektivně utrácet, abychom překonali Rusko v produkci, inovacích a zbraních," řekl komisař EU pro obranu Andrius Kubilius.
Průmysl trvá na tom, že změna již probíhá po několika desetiletích nedostatečných investic napříč obranou.
"Mnoho výrobců investuje do výrazně větší výrobní kapacity," řekla Camille Grand, generální tajemnice Evropské asociace obranného průmyslu ASD, pro agenturu AFP.
"Ale znamená to, že jsme přesně tam, kde máme být? Asi ne."
'Přetížení'
Analytici varují, že pokud by nyní vypukla válka, Evropě by rychle došla klíčová munice, jako jsou protiletadlové rakety.
"V některých klíčových oblastech by současná výrobní kapacita Evropy byla během několika dnů přetížena," napsali analytici Evropské rady pro zahraniční vztahy.
"Výroba munice vzrostla z 300 000 granátů ročně v roce 2022 na cíl dvou milionů, ale to stále nestačí pro vleklý konflikt."
Některé problémy, kterým Evropa čelí, jsou hluboce zakořeněné.
EU zahájila řadu snah o reformu obranného trhu – ale sektor zůstává hluboce roztříštěný, protože země jako Francie si své vlastní firmy velmi pečlivě chrání.
"V Evropské unii máme 27 obranných trhů, 27 sad pravidel – a proto má obranný průmysl stále mnoho překážek," stěžoval si Kubilius, který dohlíží na snahy EU o posílení výroby, v nedávném projevu.
Ale snaha o jednotný obranný trh na kontinentu – a o to, aby země více spolupracovaly – čelí zásadním překážkám.
Velké firmy v tomto sektoru nemají motivaci investovat, protože vědí, že jim vlády poskytnou preferenční zacházení, řekl AFP Guntram Wolff, expert na obrannou ekonomiku z Bruegelova institutu v Bruselu.
"Německé nákupy u domácích firem vzrostly z přibližně 30 % v letech 2020–2021 na nynějších 60 % v letech 2025–2026," uvedl.
Učte se od Ukrajiny
Evropa nemusí hledat daleko, pokud chce příklad obratného obranného průmyslu schopného čelit Rusku.
Přestože Ukrajina žila pod neustálými bombardováními více než čtyři roky, stala se technologickou velmocí, která vyrábí miliony dronů.
"Evropský obranný průmysl vyrábí obranné produkty typu 'haute couture'. Produkty, které jsou technologicky vyspělé, ale obtížně se vyrábějí, jsou drahé a těžko škálovatelné," řekl Kubilius.
"Ukrajinský průmysl vyrábí zbraně pro válečné podmínky, aby fungovaly na bojišti."
Stále více evropských firem nyní navazuje spolupráce s ukrajinskými firmami, aby využily jejich odborné znalosti, a představitelé chtějí jít ještě dál k integraci do průmyslu země.
"Ukrajinská obranně-průmyslová integrace by měla být považována za současnou bezpečnostní investici: její osvědčené inovace, od boje s drony po fúzi zpravodajských informací, jsou aktivy, která Evropa nyní potřebuje," uvedla Evropská rada pro zahraniční vztahy.
Zdroj v angličtině: ZDE
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