Tisíce lidí evakuovány na jihozápadě Francie, zatímco se požár vymyká kontrole
7. 7. 2026
Požár, který se vymkl kontrole v jihozápadní Francii, donutil k evakuaci 10 000 lidí ze dvou desítek malých měst a vesnic poblíž španělské hranice a úředníci uvedli, že silný vítr v pondělí požár ještě více rozdmýchá.
Požár podle místního prefekta Pierre Regnault de la Mothe v příspěvku na X zasáhl přibližně 4 600 hektarů v podhůří francouzských Pyrenejí.
"Dnes ráno se podmínky opět zhoršují," varoval ministr vnitra Laurent Núñez na francouzské televizní stanici TF1. "Dnes bitva pokračuje."
Vlny veder na začátku léta ve Francii a po celé západní Evropě v květnu a červnu spálily rozsáhlé oblasti půdy, což je činí letos obzvlášť zranitelnými vůči požárům.
Požár v Trevillachu hoří v blízkosti třetí etapy Tour de France. Místní úřady uzavřely úsek pro veřejnost, aby záchranné složky měly snadný přístup do oblasti. Ačkoliv závod bude pokračovat, kolona týmových vozidel, která bude následovat, bude nyní minimalizována.
Na španělské straně hranice požár zpustošil 2 200 hektarů – z toho 97 % v chráněné přírodní oblasti Les Gavarres – ale katalánské úřady v sobotu pozdě uvedly, že požár je stabilní a během týdne bude zcela uhašen.
Policie zatkla zaměstnance společnosti najaté katalánskou regionální vládou, který je podezřelý z vyvolání lesního požáru použitím úhlové brusky u krajnice vozovky.
Jižně od Katalánska, ve východní provincii Castellon, bylo evakuováno 500 lidí poté, co požár vstoupil do národního parku Sierra de Espadan, kde se nachází významný les tvořený korkovými duby.
Zdroj v angličtině: ZDE
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