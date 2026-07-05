Martina Sáblíková se vdala, vzala si ženu a co je vlastně normální
5. 7. 2026 / Boris Cvek
Tak Sáblíková se nám vdala..., vzala si ženu. Ve Skandinávii, Německu, Španělsku (od roku 2005), Irsku a dokonce v USA (v Massachusetts od roku 2004) něco normálního. V Rusku naprosto nepřijatelné, ba ani u nás nemáme manželství pro stejnopohlavní páry.
Čtu na FB stránce projektu Manipulátoři: „V normální společnosti by to byla především příležitost ke gratulaci. V českých diskusích se ale velmi rychle ukázalo, že i svatba jedné z největších sportovních osobností země je pro část lidí hlavně příležitostí k výsměchu, zpochybňování a urážkám. Pod příspěvky se objevovaly reakce typu „Příroda pláče“, „Ten svět se zbláznil“, „Tohle není manželství“, ale i otevřeně pohrdavé komentáře jako „Choré na hlavu“ nebo „fuj“.“
BC: Pokud je normální společnost ta západní, vzdělaná, bohatá, vyspělá, tak ano, je ta svatba příležitost ke gratulaci. A tam bychom měli směřovat. Ale pokud je normální společnost to, co bylo kdekoli v Evropě před sto lety, tak by gratulace nebyly (za Hitlera byly pro takové lidi koncentráky), a v tradiční evropské společnosti by byla ostrakizace a dokonce mučení a upálení. A je třeba pracovat na tom, abychom se tam nevrátili, a čili pracovat na skutečné vzdělanosti, vyspělosti, prosperitě. Prosperitu, důvěryhodnost, inteligentní a intelektuální výkon představitelů států a zastánců demokracie bych podtrhl.
On i ten Babiš by couval zpět k demokracii, kdyby pocítil takovou převahu. Vrátit populaci k nenávisti, tmářství, koncentrákům je bohužel snadné a na prvním místě za to může selhání moralizujících a demokracii a pravdu opěvujících elit, vidíme to dnes všude. Ve vědě jsou to úplné orgie hrůzy. Fašismus nikdy nebyl tak blízko k likvidaci demokracie ve světě. Důvěra v pravdu, pokrok, poznání, instituce je v troskách. Rusko a Čína jsou reálná hrozba a něco jako gay svatba je tam nemožné, naopak koncentráky tam jsou. Sejdeme se jednou na mučidlech v koncentráku?
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