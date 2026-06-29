Strážnice jako důležitý signál k odporu proti snaze ničit českou demokracii
29. 6. 2026
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Bohumil Kartous
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Jak se strážnické publikum dožralo anebo vládě populistů a extremistů stačilo tři čtvrtě roku, aby přivedla občanskou společnost v Česku za hranice její trpělivosti. Babišovo horké léto proto rozhodně jen tak neskončí.
Od předvolební kampaně, kdy bylo zřejmé, že krajní populismus a extremisté uspějí ve volbách, tvrdím toto:
1) Nechť je situace co nejhorší. Teprve v okamžiku, kdy se i pasivní část společnosti zhrozí nad politickou skutečností, je možné počítat s větší (rozhodující) mírou mobilizace k odporu a k ochraně demokracie.
2) Politická situace je a bude velmi podobná situaci na Slovensku (realizace Orbánova návodu na destrukci demokracie). To, co nás odlišuje, jsou některé významně odlišné postoje (např. mnohem vyšší míra sympatií k Ukrajině, byť často pasivní), ale zejména to, že česká občanská společnost je na rozdíl té slovenské kompaktnější, robustnější a schopná mnohem účinnějšího odporu.
Obojí se začíná postupně naplňovat.
1) Babišova vláda naplňuje ten nejčernější možný scénář a i někteří naivně optimističtí lidé uznávají, že se pletli v odhadech. Babiš nejen že vtáhl do vlády své vlastní poskoky a diletanty, ale také extremisty, kteří otevřeně podporují zájmy nepřátelského kleptokratického syndikátu (Ruské federace). Nejde přitom jen o kolaboranty z SPD, Babiš se dobrovolně obklopuje lidmi, jako je jeho poradkyně Vachatová, proruská nadšenkyně z komického spolku herního vývojáře Daniela Vávry.
Česká zahraniční i bezpečnostní politika (vnitřní i vnější) se díky těmto lidem dostává do rozporu s pozicemi našich spojenců v EU a NATO. Zatímco Maďarsko se zbavuje Orbánova dědictví, kdy se z něj stala doslova a do písmene kremelská matrjoška, Česko se ochotně, pod dohledem letitých zemanovsko - klausovských struktur, které vtáhli do řízení ministerstev figurky z Motoristů, SPD i Ano (např. zde, zde nebo zde), stává novým hostitelem kremelských zájmů. Nemám sebemenší pochybnost o tom, že Kreml získává od českých politických parazitů informace nejen o dění zde, ale i v EU a NATO.
Vedle toho se ukazuje, že společná touha oslabit demokracii nemá v současné koalici žádné brzdy. Ať už jde o veřejnoprávní média, o obstrukce občanské společnosti nebo snahu vykostit zákon o státní službě, vše má plnou podporu celé populisticko - extremistické vlády.
Nadto se ukazuje, že politická lůza nemá žádné hranice. Motoristé v zájmu fosilní lobby okázale popírají vědecké poznání o změnách klimatu a k šíření této tupé propagandy neváhají zaměstnávat na svěřených úřadech fámuly bez jakéhokoliv vzdělání a kvalifikace (osmnáctiletý incel a obecní blb, který šíří nenávistné obsahy a dezinformace a který se živil jako řidič a skladník). Ten obraz současné vlády je tak strašný, že každý, kdo s ní má co společného a není přímým politickým participantem, se raději zahanbeně kouká na špičky vlastních bot a snaží se nevidět a neslyšet ten každodenní příval obscénní politické ostudy.
2) Občanská společnost v Česku není příliš odvážná a dlouho se čeká, než dojde trpělivost (a než začne být normalizační trade off neúnosný pro kolektivní svědomí). Jsem přesvědčen o tom, že způsob, jakým folklórní obecenstvo vypakovalo dva motoristické hochštaplery z pódia, je okamžikem, který bychom mohli nazírat jako hraniční. Jako okamžik, kdy česká občanská společnost dala definitivně najevo, že jí trpělivost s Babišovou vládou definitivně došla. Nejde totiž o žádnou demošku na Letné nebo akci politické opozice. Jde o tradiční, dekády organizované setkání, které se nevyznačuje nějakou politickou profilací, dokonce je spíše - logicky - v tomto smyslu neutrální. Klempíř je zvyklý na to, že v podstatě na jakékoliv kulturní akci je přijímán minimálně s tichým odporem (minimálně). Zde si snad dokonce myslel, že sklidí nějaké ovace, když opustí svou izolaci v liberální Praze. Dostal takový reality check, že aby si zachoval „důstojnost“, začal šířit lži a urážky o buranech, alkoholu a připravené akci.
Je v tomto ohledu úplně jedno, jestli Macinka jel do Strážnice proto, aby dosáhl mediální pozornosti. Nejspíše ano, protože je to podle způsobu vystupování a veřejné sebeprezentace perverzní psychopat a i taková pozornost mu zvráceným způsobem dělá dobře. Ten reality check byl čistý K.O., coz psychopat ještě dokonale opentlil další vlnou urážek přímo z pódia do tváří rozezlených diváků folklorního festivalu, kteří své znechucení nad Macinkovou vlezlou drzostí dali najevo nejlepším možným způsobem.
A to je velmi důležitá zpráva i signál. Babiš je stárnoucí, vlastními problémy velmi zatížený a zjevně dezorientovaný jedinec. Přitom je nyní zcela závislý na skupině ještě pokleslejších individuí, která přestává kontrolovat a která jsou schopna dokonale rozezlít i jinak většinové pasivní českou společnost. Ačkoliv se mu to na číslech podpory jeho soukromé strany neukazuje, tato dynamika vede k další eskalaci obecné nespokojenosti a k ochotě lidí projevit ji nahlas a vehementně. Obrovská, hranice „bublin“ překračující, spontánní podpora strážnického publika, které vyhnalo politickou oplzlost z pódia, je důkazem zlomového okamžiku. To sice ještě neznamená, že se dá přesně odhadnout další dění, ale momentum je zde a není efemérní. Populisticko - extremistická vláda mu totiž při své inherentní pitomosti neumožní se rozptýlit.
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