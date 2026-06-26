Debata o nerůstu
26. 6. 2026
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Před třemi lety mi Deník N smazal rozhovor o nerůstu, ve kterém jsem argumentoval, že strategie nekonečného ekonomického růstu neřeší chudobu ani nerovnosti – a v mnoha ohledech je naopak prohlubuje.
O pár měsíců později Martin Veselovský otevřel rozhovor na DVTV o nerůstu implictiním rámováním nerůstu jako reinkarnaci minulého režimu.
A zatím co v ČR mediálním meanstreamu debata o nerůstu trochu ustoupila do pozadí, v mezinárodním prostředí probíhá zásadní posun.
K názoru, že ekonomický růst není spolehlivou cestou ani k řešení klimatické krize, ani k odstranění chudoby a nerovností, se přiklání stále více respektovaných ekonomů a institucí.
Jedním z dalších důležitých milníků je nový report Eradicating Poverty Beyond Growth, který vznikal dlouhé měsíce za účasti více než 350 ekonomů z agentur OSN, akademické sféry, občanské společnost či odborů.
Co mi přijde klíčové je, že už zdaleka nejde jen o lidi z nerůstového hnutí. Mezi autory a podporovateli jsou také například:
• Olivier De Schutter, odborník OSN na řešení extrémní chudoby a lidská práva.
• Thomas Piketty, autor bestselleru Kapitál v 21. století, který zásadně proměnil debatu o majetkových nerovnostech.
• Joseph Stiglitz, nositel Nobelovy ceny za ekonomii a bývalý hlavní ekonom Světové banky.
Poselství reportu je jasné: Chudoba a nerovnosti jsou předvídatelným výsledkem současného ekonomického systému. Report ale taky jasně demonstruje, že současný eonomický systém se neřídí přírodnímy zákony, ale je výsledkem lidského designu, a proto ho můžeme proměnit.
Report nabízí konkrétní návrhy v šesti klíčových oblastech:
• transformace ekonomických systémů
• práce, péče a ekonomická demokracie
• univerzální veřejné služby a sociální ochrana
• ekologická spravedlnost
• proměna mezinárodního ekonomického řádu
• demokratické plánování a správa věcí veřejných.
Mnoho neoklasických ekonomů report samozřejmě zvedá ze židle. Je to právě dominantní ekonomické myšlení posledních desetiletí, které nás přivedlo do souběhu klimatické, sociální i demokratické krize. A změna paradigmatu je vždy bolestivá, obzvlášť pro lidi, kteří lpí na paradigmatu, které postupně ztrácí relevanci.
Možná bychom se už i v ČR mohli přestat ptát, jak nastartovat růst, a naopak začít diskuzi o tom, jak vytvořit ekonomiku, která umožní důstojný život všem a jak vytvořit dostatečnou moc na její prosazení.
Článek na The Guardian: https://www.theguardian.com/.../economists-maths-growth...
samotný report:
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