Vražedné vedro, ohrožené zásoby potravin a žádná uhlíková neutralita: takový život pro vás chce radikální pravice
5. 8. 2026
Zatímco nám klimatická katastrofa hledí přímo do očí, radikální pravice říká: „Přijměte středomořský životní styl.“ Spíš přijměte smrt
Copak to vy levičáci nechápete? Masová smrt je pro vás dobrá. Odmítněte tu „levicovou“ lásku k životu! Vítejte civilizační kolaps! Sledujte, jak to všechno hoří, a pak tančete v popelu! Takto, zhruba řečeno, se nyní ospravedlňuje odmítání opatření proti změně klimatu: argumentace se posunula od popírání vědy k naprostému nihilismu, píše George Monbiot.
Příkladem tohoto nového podněcovatelského ducha je sériový žhář Allister Heath, šéfredaktor týdeníku Sunday Telegraph. V komentáři v listě Daily Telegraph z minulého týdne, původně nazvaném „Británie nedokáže zastavit změnu klimatu. Zrušte cíl nulových emisí a přijměte středomořský životní styl“, tvrdil, že „změna klimatu je skutečná“, ale „válka proti globálnímu oteplování je prohraná“.
Jedná se o klasický vývoj u těch, kteří se snaží zabránit odklonu od fosilních paliv: nejprve popírají problém, jak to již mnoho let činí Daily a Sunday Telegraph, poté problém uznají, ale tvrdí, že je již příliš pozdě jednat. Pokud už je příliš pozdě, bude to z nemalé části kvůli popíračům. Heath tedy pokračoval, že my v Británii bychom měli „zahodit ten opovrženíhodný podvod, kterým je nulová uhlíková stopa, a naučit se vyrovnat se s… teplejším, sušším a proměnlivějším středomořským podnebím, pokud to má být skutečně náš osud“.
Snaha o snížení našich emisí, tvrdil, ukazuje, že trpíme „pokročilým případem sebevražedné empatie“. Nejsem kvalifikovaný k tomu, abych lidem stanovoval diagnózy, ale obecně platí, že nedostatek empatie spolu s bezcitností a absencí pocitu viny je silným indikátorem psychopatie. Ano, pokračoval, „bude spousta poražených, ale je zbytečné snažit se zabránit nevyhnutelnému… Mnozí v Británii by si užili teplejší klima, jaké předpovídají modeláři“.
Jeho načasování bylo bezchybné: vychvaloval středomořské klima právě ve chvíli, kdy středomořský region hoří. Vzhledem k všeobecnému posměchu na sociálních sítích redaktoři změnili titulek.
Heathův komentář se náhodou objevil také v den, kdy bylo vyhlášeno sucho v polovině Anglie. Přesto, argumentoval, potřebujeme plošné zavlažování a měli bychom stavět více bazénů. Odkud se vezme voda? Ach, nezačínejte mi tu s těmi empirickými argumenty. Tvrdil, že bychom měli „věřit, že volný trh zajistí čistou energii a bezuhlíkovou dopravu, ale pouze tehdy, budou-li lepší a levnější než stávající alternativy“. Obnovitelné zdroje energie jsou však již nyní levnější a pro nás lepší než fosilní paliva téměř ve všech situacích. Pouze díky odporu proti „volnému trhu“, vedenému Trumpovou administrativou – která utratila miliardy za pokusy zničit čistou energii a udržet spalování uhlí – si fosilní paliva udržují takový podíl na spotřebě. V důsledku prudkého poklesu cen obnovitelných zdrojů jsme zdaleka neprohráli klimatickou válku, ale mohli bychom být svědky rychlého obratu. Tak rychle, vzdejte to hned, jen pro případ, že vyhrajeme.
Snížení emisí uhlíku ve Velké Británii označil za „morální čin, etický imperativ“, čímž zřejmě míní něco šíleného: „Touto cestou vede šílenství.“ Ano, snížení našich vlastních emisí je morální čin a etický imperativ. Je to také pragmatické. Globální opatření proti klimatické krizi závisí na vzájemné důvěře. Pokud některé země odmítnou spolupracovat, je pravděpodobné, že ostatní také odmítnou, a účinná globální reakce se zhroutí v kruhu vzájemného obviňování. Toto riziko je o to větší, když se bohaté národy, které mají obvykle největší historickou zátěž v oblasti fosilních paliv, snaží chovat jako „černí pasažéři“. Pokud se do toho nezapojíme my, proč by to měl dělat někdo jiný?
Co se týče „teplejšího klimatu předpovídaného modeláři“, mohlo by to dopadnout úplně opačně, protože rostoucí teploty, jak naznačují některé modely, by mohly způsobit zastavení atlantického proudového systému, což by Británii Evropu uvrhlo do extrémního chladu. No, tomu se budete muset prostě naučit přizpůsobit.
Heathovo popírání reality je tak dobře známé, že dalo vzniknout „generátoru titulků Allistera Heathe“, který chrlí šílená prohlášení, která se jen těžko odlišují od originálů. V těsném závodě si podle mě zaslouží cenu za to, že se mýlí častěji než kdokoli jiný v britském žurnalismu. Je to spolehlivé pravidlo: pokud Heath něčemu věří, pravda bude pravděpodobně opačná.
Ale nejde jen o něj a nejde jen o žurnalistiku. Radikální pravice se pohybuje jako smečka a Heath je jen jedním z mnoha, kteří nyní trvají na tom, že klimatickou katastrofu bychom měli prostě zkousnout. Například ti popírači gramatiky z pravicové strany Reform UK tvrdí: „Je lepší se přizpůsobit oteplování, než předstírat, že ho můžeme zastavit.“ Samozřejmě, že stejná politická tendence také obhajuje úsporná opatření a privatizaci, přičemž obojí vážně omezuje naši schopnost přizpůsobit se.
Ke cti dvou komentátorů deníku Telegraph, Ambrose Evans-Pritcharda a Tima Stanleyho, je třeba říci, že minulý týden prolomili tento nihilistický konsenzus a argumentovali, že bychom se měli postavit výzvě klimatického kolapsu. Nyní však patří k menšině, a to jak v deníku Telegraph, tak v celém pravicovém tisku.
Proč? Protože většina médií většinu času poskytuje platformu lidem, kteří říkají věci, které ve výsledku slouží kapitálu – ať už jsou pravdivé či nikoli, ať už dávají smysl či nikoli, ať už mohou urychlit katastrofu či nikoli. Zatímco obnovitelné zdroje jsou téměř za všech okolností levnější než fosilní paliva, fosilní paliva jsou výnosnější, protože využitelné zásoby jsou omezené a každou z nich může monopolizovat jediná korporace, zatímco ceny mohou v době války nebo chaosu náhle vyletět do výšin. Téměř všichni velmi bohatí do nich masivně investují. Výsledkem je, že jakýkoli pokus o omezení využívání fosilních paliv je vnímán jako třídní boj. Nesmyslná ospravedlnění současného stavu pak následují stejně automaticky jako generátor titulků Allistera Heatha.
Takže „přijměte středomořský životní styl“. Ale bez vína, které, jak lamentuje další sloupek v Telegraphu, je „znečištěno kouřem“ ze všech těch požárů vyvolaných nějakou nezmíněnou a záhadnou silou. A bez jídla, jehož produkce je díky suchu a vlnám veder vážně ohrožena v jižní Evropě, stejně jako tady. A bez vaší krásné chaty, která mohla shořet. Nebo bez svěží zelené krajiny, která také padla za oběť plamenům. Nebo bez příjemných letních teplot, které nyní nahradilo vražedné horko. No tak, víte, co tím vlastně myslím: přijměte smrt.
Zdroj v angličtině ZDE
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