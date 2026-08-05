X Elona Muska blokuje účty saudských disidentů uvnitř království
5. 8. 2026
V Saúdské Arábii bylo zablokováno více než 60 účtů na platformě X, a to po podobných opatřeních na Snapchatu a Facebooku
Platforma X Elona Muska se stala nejnovější velkou americkou společností v oblasti sociálních médií, která na příkaz saúdských úřadů zablokovala účty saúdských disidentů, takže již nejsou v království viditelné.
Na začátku tohoto roku platformy včetně Snapchatu a Facebooku a Instagramu společnosti Meta zablokovaly účty disidentů na základě obvinění saúdských úřadů, že porušují místní zákony.
V té době společnost X, dříve známá jako Twitter, uvedla, že uživatele informovala o tom, že na žádosti saúdských úřadů nepřijala žádná opatření, a že „pevně věří v obranu a respektování hlasu svých uživatelů“.
Od poloviny července však byl v Saúdské Arábii prostřednictvím geoblokování znemožněn přístup k více než 60 účtům na této platformě, což uživatelům v království brání v prohlížení materiálu, jak uvádí londýnská organizace na ochranu lidských práv ALQST.
Mezi postiženými jsou Yahya Assiri, saúdský aktivista za lidská práva, který vede organizaci ALQST, a Abdullah Alaoudh, aktivista žijící v USA a hlasitý kritik porušování lidských práv v Saúdské Arábii. Mezi dalšími postiženými jsou aktivisté v exilu, saúdští akademici a nezávislá média.
Alaoudh, hlavní politický poradce pro záležitosti Perského zálivu v Americkém výboru pro práva na Blízkém východě, uvedl: „Myslím, že je to hrozné, protože jsme bojovali proti tyranům doma a teď bojujeme proti tyranům a jejich přisluhovačům tady, kde jsme v exilu.
„Je to cenzura – a co je ještě horší, neřekli nám, že jsme porušili pravidla X nebo pravidla Meta.“
Majitelé účtů obdrželi e-maily od platformy X, v nichž byli informováni, že jejich materiál byl v království zablokován „za účelem splnění povinností platformy X vyplývajících z místních zákonů Saúdské Arábie“.
Saúdský dekret přiložený k těmto dopisům uváděl, že z těchto účtů byl šířen materiál, který „porušuje veřejný pořádek, náboženské hodnoty, veřejnou morálku nebo nedotknutelnost soukromého života“.
Abdullah Aljuraywi, pracovník pro monitorování a kampaně v organizaci ALQST, jehož účet na platformě X byl v království rovněž zablokován, uvedl: „Tato zpráva bohužel nebyla příliš překvapivá, vzhledem k tomu, že úřady mají dlouhou historii umlčování kritiky doma a považují Saúdy, kteří se ozývají ze zahraničí – zejména ty, kteří jsou stále v kontaktu s lidmi uvnitř země – za hrozbu.
„Ještě více znepokojující je, že technologické společnosti k tomuto potlačování přispěly, místo aby chránily svobodu projevu, o které často prohlašují, že podporují.“
Organizace ALQST vyzvala platformy X, Meta, Snapchat a YouTube, aby obnovily přístup k těmto účtům a zajistily transparentnost ohledně toho, jak k těmto rozhodnutím došlo.
Společnost Meta již dříve konstatovala, že pokud obdrží hlášení o materiálu porušujícím místní zákony, avšak nikoli vlastní komunitní standardy společnosti, může omezit dostupnost tohoto materiálu v zemi, kde je údajně protiprávní.
Mezi dalšími zasaženými účty jsou i účty Ghanema al-Masarira, významného saúdského satirika. Na začátku tohoto roku britský soud nařídil Saúdské Arábii, aby mu vyplatila 3 miliony liber jako odškodné poté, co mu byly hacknuty iPhony a byl fyzicky napaden před obchodním domem Harrods v centru Londýna.
V květnu byl al-Masarir informován společností YouTube, že dva z jeho účtů, které dohromady mají více než 800 000 odběratelů, budou v království zablokovány na základě právních stížností podaných „vládním subjektem“. Společnost YouTube na žádost o komentář nereagovala.
Ve stejném měsíci zaslala společnost X al-Masarirovi e-mail, v němž ho informovala o žádosti saúdských úřadů, které tvrdily, že jeho účet porušuje saúdské zákony, a přiložila k němu příslušný dekret. V červenci společnost al-Masarira informovala, že jeho materiál byl v Saúdské Arábii zablokován z důvodu místních zákonů.
„Nepřekvapuje mě, že Saúdská Arábie požádala o zablokování, ale překvapuje mě, že Elon Musk ji vyslyšel,“ řekl al-Masarir. Předpověděl, že „další autoritářské země po celém světě“ budou následovat tento příklad.
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