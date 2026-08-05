Středoasijské země využily příležitosti, kterou jim poskytla Putinova válka na Ukrajině
5. 8. 2026
Pětice zemí využila toto okno příležitostí, aby se zabývala složitými otázkami jako vymezení hranic, budování dopravních koridorů, koordinace politiky mezi sebou navzájem a rozšiřování vazeb s dalšími světovými centry moci.
Prezident Kazachstánu Kassym-Jomart Tokajev vedl prosazování společného přístupu v otázkách zahraniční politiky, uzbecký vůdce Šavkat Mirzijojev sloužil jako "architekt sblížení" v rámci regionu. Ale vůdci dalších tři zemí v regionu – Kyrgyzstánu, Tádžikistánu a Turkmenistánu – se také plně zapojili.
Řešení mnoha regionálních problémů dále omezilo ruský vliv v regionu, vzhledem k tomu, že mnohé z nich byly dílem Moskvy jako součásti její dlouhodobé strategie "rozděl a panuj". Ruský vliv nezmizel, ale byl omezen vazbami na jiné mocnosti a novým sebevědomím.
Teprve uvidíme, co se stane, až válka na Ukrajině skončí. Ale na základě dostupných důkazů patří zřejmě mezi nejdůležitější důsledky Putinovy ukrajinské války pro Střední Asii, že země stále více jdou vlastní cestou namísto toho, aby zůstávaly pod nadvládou Moskvy.
Zdroj v ruštině: ZDE
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