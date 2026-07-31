Premiér musí rychle zakročit proti Španělsku, přesně jak by to chtěl Putin
31. 7. 2026 / Boris Cvek
Když Rusko dále vraždí na Ukrajině a balistickou raketou zničilo americkou továrnu na drony v Kyjevě, když Polsko čeká ruský vojenský útok, je jistě třeba, aby se náš premiér co nejrychleji vyslovil k situaci ve Španělsku.
Tou hlavní prioritou jsou totiž pro Českou republiku migranti, kteří by k nám mohli třeba proniknout a třeba i vraždit jako ten migrant, co zabíjel na filozofické fakultě v Praze. Je možné, že byste zapomněli? Čtrnáct zavražděných!
Vlastně ne, to byl Čech, tak to nechejme zase být. Čecha přece řešit nebudeme. Ale třeba by nějaký migrant mohl přijít a vraždit. Nějaký snědý. Nevidíte ty hrůzné obrázky v médiích? Ta čísla? Ten útok v Německu? Mannheim třetího března 2025 přece. Dva mrtví, pět těžce zraněných! Sakra, to byl Němec, tak to nic. To nemá cenu zmiňovat. Ale řádí tady strašně, tedy ti migranti, fakt! Berlín, to byl ten mladý islamista.
A těch šest mrtvých v zařízení pro péči o matky s dětmi letos na konci června? To nevíte? Hrůza. Město Stade v Dolním Sasku. Ale ne, omlouvám se, zase vedle. To byl turecký občan, který vraždil kvůli sporu o dceru. Nevadí!
Co by si vlastně tak Putin přál nejvíce, pokud jde o západní demokracii? Tu hysterii kvůli migrantům určitě ano. Ta hrůza jdoucí ze západu! Co jsou proti tomu ruské rakety a vraždění dětí na Ukrajině, že? Veřejnost se musí bát Španělska, Německa… tam je to nebezpečí, tedy podle toho, co by si přál Putin, abychom si mysleli.
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