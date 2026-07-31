Mapa Afriky vydaná americkou vládou na světové konferenci měla všechny africké země umístěné špatně
31. 7. 2026
Americké ministerstvo zahraničí „přebírá plnou odpovědnost“ za chybnou a široce sdílenou mapu, která byla promítána na konferenci o AIDS v Brazílii
Mapa Afriky vydaná americkou vládou během prezentace ministerstva zahraničí na světové konferenci v Brazílii tento týden mělka všechny země v Africe umístěné špatně. Vyvolalo to rozruch mezi účastníky, kteří pořídili snímky obrazovky a zveřejnili je na internetu.
Agentura Reuters zhlédla video z prezentace přednesené na konferenci Aids 2026 v Rio de Janeiru, které ukazuje chybnou mapu zobrazenou v polovině prezentace o nových dohodách ministerstva zahraničí v oblasti zdravotnictví.
Analýza agentury Reuters odhalila, že obrázek mapy zahrnutý v prezentaci obsahoval vodoznak umělé inteligence, který signalizuje, že byl vytvořen pomocí nástrojů OpenAI. Společnost uvedla, že tuto zprávu prošetřuje.
Americké ministerstvo zahraničí uvedlo, že přebírá „plnou odpovědnost“ za způsobené zmatení a že mapu vytvořil člen týmu, který před akcí narychlo upravil sadu snímků.
Mapa zobrazovala Nigérii, kde mají USA v současné době nasazeno několik set vojáků, jako vnitrozemský stát uprostřed saharské pouště. Mosambik, který leží v jihovýchodní Africe, byl přemístěn na Africký roh, zatímco Pobřeží slonoviny v západní Africe bylo umístěno na druhou stranu kontinentu.
Snímky obrazovky s touto mapou se poprvé objevily v příspěvku na platformě Substack, který zveřejnila odbornice na AIDS Emily Bassová, a byly hojně sdíleny na LinkedInu, přičemž jeden příspěvek zaznamenal přibližně 40 000 zhlédnutí.
„Ten, kdo tuto prezentaci vytvořil a schválil, nevěděl, kde se africké země nacházejí, a neobtěžoval se svou práci zkontrolovat,“ napsal v příspěvku Matt Petit, který se v Atlantic Council zabývá umělou inteligencí a geopolitikou.
Ministerstvo zahraničí ve svém prohlášení uvedlo: „Bereme plnou odpovědnost za zmatek a zkreslení, které to způsobilo účastníkům, včetně našich afrických partnerů.“ Řečníkem na konferenci byl Jeff Graham, nejvyšší americký vyslanec pro zdraví, který dohlíží na iniciativu známou jako Prezidentův nouzový plán pro pomoc v boji proti AIDS (PEPFAR). Na žádosti o komentář nereagoval.
Ministerstvo zahraničí uvedlo, že diskuse na konferenci byly navzdory mapě „podstatné a konstruktivní“ a že zůstává odhodláno bojovat proti AIDS s reálnými výsledky. Loňské rozhodnutí Trumpovy administrativy pozastavit financování do doby, než bude provedena revize, narušilo programy pomoci po celém světě, ale klíčové činnosti programu Pepfar, jako je poskytování léků zachraňujících životy, byly z velké části obnoveny. USA omezují výdaje v dalších oblastech, včetně prevence a dohledu, a plánují program v Jižní Africe zcela ukončit.
Zdroj v angličtině ZDE
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