Portrét teroristy
31. 7. 2026
Zatímco se v Berlíně slaví Christopher Street Day, večer 25. července vjede bílá dodávka do davu lidí. Řidič pak vystoupí a útočí na kolemjdoucí mačetou. Zemře pětašedesátiletá žena z Polska. Podle současných zjištění je dalších 31 lidí zraněno, někteří vážně. Údajný útočník se jmenuje Abdul Ballout a je mu teprve 21 let.
Příběh jeho radikalizace začíná o několik let dříve. Podle mediálních zpráv Ballout, který se narodil v Berlíně jako syn naturalizované libanonské matky, už jako žák základní školy přitahoval pozornost agresivním chováním. Dvakrát změní školu. Později navštíví podpůrné centrum, protože se říká, že má značné problémy s emočním a sociálním vývojem. Podpora nepomáhá. Agresivní student se nejprve stává odmítačem školy bez diplomu a poté zločincem.
Na salafistické scéně od roku 2021
Od roku 2019 bude Ballout opakovaně přitahovat pozornost policie. Za napadení, podvod, loupež a urážku. V únoru 2022 byl soudem pro mladistvé u okresního soudu v Tiergartenu v Berlíně odsouzen za napadení a vydírání. V září 2019 udeřil spolužáka na školním dvoře berlínské střední školy a v říjnu 2020 ukradl spolu s komplicem sluchátka.
Podle berlínské senátorky pro vnitro Iris Spranger však již v době odsouzení začal "narůstající proces radikalizace". Berlínský úřad pro ochranu ústavy již od listopadu 2021 zařadil Ballouta k salafistické scéně. Říká se, že nějakou dobu patřil k proselytické skupině, jejímž cílem je získat nové příznivce pro salafismus. Od té doby ho bezpečnostní složky sledovaly po mnoho let.
Ballout později také přenáší své islamistické přesvědčení na internet. Podle zjištění Úřadu generálního prokurátora v červnu 2024 zveřejní propagandistický materiál o "Islámském státu" na Instagramu. V říjnu téhož roku zveřejnil fotografii muže jako status na WhatsAppu – zřejmě jako připomínku bojovníka IS, který zemřel v Iráku. Později se ukáže, že zabitý islamista, kterého Ballout ve svém WhatsApp statusu heroizoval, je jeho bratranec.
"Ajatolláh Tottenhamu"
Balloutovy rodinné vazby na džihádismus patří mezi nejvýraznější aspekty tohoto případu. Podle dokumentů, které libanonští vyšetřovatelé údajně poslali BND, měl Ballout dva bratrance patřící k "Islámskému státu". O tom informuje Die Zeit. Jeden z nich, Abú Bilál, byl zabitý bojovník IS na obrázku. Druhý bratranec, Muhammad, je také údajně v boji nebo bojoval za IS.
Oba bojovníci IS jsou synové sestry otce Ballouta – která je zase vdaná za Umara Bakrího Muhammada. Jeho skutečné jméno je Omar Bakri Fustuq a je považován za jednoho z nejznámějších islamistických kazatelů nenávisti v Evropě. Desítky let pracoval ve Velké Británii jako ideologický zprostředkovatel mezinárodní džihádistické scény. Mimo jiné "ajatolláh Tottenhamu", jak ho nazývaly britské bulváry, chválil útočníky z 11. září jako "velkou devatenáctku".
V červenci 2025 je později podezřelý útočník na CSD Ballout zatčen v Libanonu. Bezpečnostní orgány ho tam obviňují z teroristických tendencí. Vyšetřovací dokumenty sdílené německým úřadům ukazují, že Ballout kontaktoval kádry "Islámského státu" prostřednictvím kurýrních služeb a žádal je o podporu pro cestu do Sýrie. Vysvětlil, že mu to doporučili bratranci z IS.
Není důvod zasahovat
Po návratu do Německa zůstává Ballout středem pozornosti bezpečnostních orgánů. Berlínská policie a Státní kriminální policie ho sledují po delší dobu. Podle mediálních zpráv je dokonce naproti jeho bytovému domu instalována kamera, která ho pravidelně zaznamenává. Krátce před útokem vyšetřovatelé zaznamenávají jeho pohyby. Podle úřadů však neexistují žádné konkrétní náznaky, že by byl na spadnutí vážný násilný čin.
Současně se soudnictví opět potýká s Balloutem. V květnu 2026 ho okresní soud v Tiergartenu odsoudil k trestu odnětí svobody v délce jednoho roku a deseti měsíců za jiné trestné činy. Současně soud ruší existující zatykač. Úřad generálního prokurátora považuje trest za příliš mírný a odvolává se. Po útoku se toto rozhodnutí stalo středem politické debaty. Berlínská justice odmítá obvinění z justičního omylu a upozorňuje, že právní posouzení případu může být odlišné.
Program deradikalizace, kterého se Ballout účastní, zřejmě nemá žádný efekt. Několik týdnů po rozsudku okresního soudu v Tiergartenu si Ballout pronajme bílou dodávku a jede směrem k Tiergartenu. Později vyšetřovatelé najdou ve vozidle stopy DNA, která je výhradně jeho; žádné další genetické stopy nejsou objeveny. Podle Spolkového státního zastupitelství to znamená, že je jisté, že dodávku řídil sám.
Stopy DNA ve vozidle
Krátce po zločinu se zvyšují známky islamistického motivu. Na mobilním telefonu útočníka vyšetřovatelé najdou video, které přebírá odpovědnost. Podle Spolkové prokuratury je na něm maskovaná osoba – pravděpodobně sám Ballout – která skládá přísahu věrnosti teroristické organizaci "Islámský stát". Podle informací z Der Spiegel muž na videu mluví arabsky. Z pohledu vyšetřovatelů materiál potvrzuje, že útok byl ideologicky motivovaný.
Případ vyvolává řadu otázek. Proč byl násilný pachatel, o kterém policie věděla léta, schopen pokračovat v radikalizaci? Proč někdo, kdo byl znám Úřadu pro ochranu ústavy od roku 2021 a byl sledován policií, zůstal až do konce na svobodě? Jaké důsledky mělo mít jeho zatčení v Libanonu? A jakou roli hrálo v jeho vývoji rodinné prostředí s vazbami na mezinárodní džihádismus? Co se však zdá být jasné je to, že potenciální nebezpečnost Ballouta mohla a měla být rozpoznána mnohem dříve.
Zdroj v němčině: ZDE
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