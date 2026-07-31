Ukrajina: Drapatyj odvolal z funkce náčelníka štábu Pozemních sil Ozbrojených sil Ukrajiny. Údajně tvrdil, že jeho šéfem je Syrskyj

31. 7. 2026

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Vrchní velitel ozbrojených sil Ukrajiny Mychajlo Drapatyj odvolal generálmajora Oleksandra Gruzeviče z funkce náčelníka štábu pozemních sil Ozbrojených sil Ukrajiny. Uvedl to zdroj z generálního štábu.

"Gruzevič seděl a všem řekl, že 'Oleksandr Stanislavovyč [Syrskyj] je můj šéf,' řekl rozhovor.

Nový vrchní velitel byl nespokojen s Gruzevičovou prací ve funkci a zpomalením potřebných rozhodnutí.

Gruzevič byl převeden do záložního praporu, kde vojáci obvykle zůstávají po odvolání z funkce a před přidělením na novou pozici.

Zdroj v ukrajinštině: ZDE

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Obsah vydání | 31. 7. 2026