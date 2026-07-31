Americká armáda zahájila nové útoky na Írán
31. 7. 2026
USA útočí na desítky cílů v Íránu po raketovém útoku
Americká armáda uvedla, že ve středu zaútočila na desítky cílů v Íránu v reakci na íránský raketový útok. Washington popsal dvouhodinové útoky jako "silnou reakci" na íránské rakety vypálené na americké síly na Blízkém východě den předtím. Americká armáda uvedla, že v úterý sestřelila několik balistických raket vypálených Íránem na americké síly. Washington hovořil o "pokusu o překvapivý útok" ze strany Teheránu. Írán potvrdil, že ostřeloval americké základny v Jordánsku. Americký prezident Donald Trump po sestřelení raket oznámil odvetu. "Udeříme na ně velmi tvrdě," řekl.
Podle amerického Centrálního velení (CENTCOM) útoky zasáhly desítky cílů Islámských revolučních gard (IRGC). Mezi nimi byla vojenská velitelská centra, zařízení pro rakety a drony, stejně jako pobřežní pátrací a obranná zařízení, uvedl CENTCOM. Válka v Íránu začala 28. února útokem USA a Izraele na zemi. Teherán reagoval vlastními útoky na Izrael a státy Perského zálivu, které hostí americké základny. Útoky USA a Izraele na Írán a izraelské útoky na Libanon od té doby zabily tisíce lidí a vysídlily miliony.
Dron zasáhl americký plynový tanker v egyptském přístavu
Dron ve středu zasáhl americký plynový tanker v egyptském středomořském přístavu Damietta. Podle britské bezpečnostní společnosti Ambrey a zasvěcených vzplál "Energos Winter", plovoucí tanker a loď pro regasifikaci. Podle informací se požár rozšířil na jinou loď, "Gaslog Salem". Egyptské ministerstvo ropy potvrdilo, že došlo k požáru na dvou lodích. Plameny však byly rychle uhašeny. Nebyli žádné zranění. Úřad nezmínil útok dronem.
"Energos Winter" patří americké společnosti Energos Infrastructure a provozuje jej společnost Wilhelmsen Ship Management, která je rovněž americká. Podle bezpečnostních kruhů incident v Egyptě vyvolává obavy z dalšího rozšiřování íránské války. Tento stav zuří už pět měsíců a v posledních dnech se ještě vyostřil kvůli vzájemným útokům USA a Íránu i spojeneckých milicí.
Saúdská Arábie plánuje mezinárodní koalici pro Rudé moře
Podle zasvěcených chce Saúdská Arábie vytvořit mezinárodní koalici na ochranu lodní dopravy v Rudém moři před útoky jemenských povstalců. Přesné složení aliance zatím nebylo určeno a diskutuje se o ní desítky zemí, říkají dva lidé obeznámení s konzultacemi. Prohlášení vlády v Rijádu zatím není k dispozici.
Jordánsko hlásí odpálení raket z Íránu
Podle armády jordánská protivzdušná obrana sestřelila pět raket vypálených z Iránu. Nebyla hlášena žádná zranění ani úmrtí, jak ve čtvrtek informovala státní jordánská tisková agentura Petra. Podle informací byly rakety sestřeleny ve čtvrtek ráno.
Útoky USA v Iráku: 20 bojovníků a 6 íránských poradců zabito
Podle milic bylo při amerických a saúdských leteckých útocích na Íránem podporované ozbrojené skupiny v Iráku zabito nejméně 20 bojovníků a 6 íránských poradců. Útoky následovaly po podezření na útoky drony na saúdská ropná zařízení. Šíitské lidové mobilizační síly (PMF), aliance ozbrojených skupin podporovaných Íránem, oficiálně pod velením irácké armády, uvedly, že při nočních útocích bylo zabito nejméně 20 jejich bojovníků a dalších 32 zraněno.
Dva iráčtí zástupci milic sdělili agentuře AP, že při útocích bylo také zabito 6 íránských poradců. Naopak zástupce guvernéra íránské provincie Markazi pro politiku, bezpečnost a sociální záležitosti sdělil íránským státním médiím, že byli zabiti 4 poradci. Podle svých vlastních prohlášení USA a Saúdská Arábie zaútočily na několik logistických a zbrojních stanovišť ve východním Iráku. Americká armáda označila operace za reakci na údajné útoky drony proti Saúdské Arábii. Rijád obvinil irácké milice.
Proíránské milice v Iráku hrozí odvetou
Milice napojené na Írán v Iráku pohrozily odvetou po nedávných útocích USA a Saúdské Arábie na pozice šíitských sil lidové mobilizace (PMF). Reakce proti USA je "nevyhnutelná," uvedla proíránská skupina "Islámský odpor v Iráku". Za určitých okolností by mohla být také namířena proti jejich "nástrojům v Saúdské Arábii". "Islámský odpor v Iráku" je neformální aliance proíránských šíitských milicí.
Íránská média: Tři mrtví při americkém útoku na ostrov Kešm
Podle íránských médií byli při americkém útoku na íránský ostrov Kešm zabiti tři lidé. Jsou to tři členové jedné rodiny: otec, matka a jejich dvouleté dítě, uvedla ve čtvrtek tisková agentura Fars s odkazem na Hormozgan Medical University. Další dvě děti byly zraněny.
Americká armáda ukončuje vlnu útoků proti Íránu
Americká armáda tvrdí, že "úspěšně" ukončila vlnu útoků na cíle v Íránu. Mimo jiné byla bombardována vojenská velitelská centra, zařízení pro rakety a drony, stejně jako pobřežní pátrací a obranná zařízení, oznámilo americké regionální velení CENTCOM brzy ráno na platformě X. "Těžká" vlna útoků byla podle ní reakcí na pokusy Íránu o raketové útoky na americké jednotky v regionu den předtím.
Íránské rádio vysílalo prohlášení Revolučních gard, podle kterého byl útok zaměřen na americkou vojenskou základnu v Jordánsku. Všechny rakety byly zničeny, vysvětlil CENTCOM. Útoky z Íránu přišly v době, kdy americká armáda právě přerušila své vlastní několikadenní útoky na Írán.
Protiútoky v Íránu, které ve středu večer provedla americká armáda, měly za cíl "dále snížit hrozby, které Írán a jeho proxies představují pro americké ozbrojené síly, obchodní lodě a sousední země v Perském zálivu," uvedla americká armáda. Íránská média dříve informovala o několika explozích na jihu Islámské republiky.
Zdroj v němčině: ZDE
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