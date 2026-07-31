Obnovená varování před genocidou v Súdánu: Proč svět neposlouchá
31. 7. 2026
V al-Obajdu, hlavním městě státu Severní Kordofán, jsou stovky tisíc lidí uvězněny v obležení.
Dronové útoky polovojenských Sil rychlé podpory (RSF) zasáhly elektrické sítě, transformátory, úpravny vody, školy, univerzity a nemocnice a obyvatelé popisují každodenní bombardování silnic, zásob paliva a vozidel, která by potřebovali k útěku.
Civilisté byli využíváni jako lidské štíty a organizace na ochranu práv už měsíce varují, že al-Obajdu hrozí, že se stane dalším místem masových zvěrstev. Koncem července súdánské ozbrojené síly (SAF) vytlačily bojovníky RSF z dálnice spojující al- Obajd s Chartúmem, čímž na krátkou dobu zmírnily obléhání, ale útoky dronů a riziko pro přibližně půl milionu obyvatel města neustaly.
Nejnovější varování následují po dobytí al-Fáširu v Darfúru RSF v říjnu 2025 po osmnáctiměsíčním obléhání, které během několika týdnů zabilo více než 70 000 civilistů. Později mise OSN pro zjišťování faktů dospěla k závěru, že nesla "znaky genocidy", přičemž uváděla masové vraždy, systematické sexuální násilí a úmyslné cílení na nearabské komunity. Amnesty International zašla ještě dál a popsala násilí jako etnické čištění. V lednu 2025 už americké ministerstvo zahraničí učinilo své vlastní formální rozhodnutí, že RSF páchá genocidu v Súdánu.
Když Rada OSN pro lidská práva v červenci 2026 svolala naléhavou debatu o al- Obajdu, bylo jasné, že se opakují stejné varovné signály, obklíčení, útoky na infrastrukturu a rostoucí humanitární izolace.
Proč Súdán bojuje o pozornost
Válka v Súdánu způsobila největší vysídlovací krizu na světě, kdy bylo více než 13 milionů lidí nuceno opustit své domovy. Přesto zpravodajství a diplomatická angažovanost výrazně zaostávají za reakcí na Ukrajinu, Gazu a v poslední době i na Írán.
Počet aktivních velkých konfliktů po celém světě za poslední desetiletí prudce vzrostl.
Od útoku Hamásu na Izrael v říjnu 2023 a izraelské vojenské reakce je pozornost západních vlád a mediálních organizací převážně zaměřena na Gazu, navrstvenou na mezinárodní reakci na Ukrajinu, která už byla dobře zavedená. Súdánská válka začala jen několik měsíců předtím, než válka v Gaze začala dominovat titulkům, a od té doby se snaží prorazit.
Existují značné rozdíly v mediálním pokrytí mezi zeměmi a vysoký počet úmrtí nemusí nutně znamenat vysoký objem zpravodajství. Největší rozdíl v mediálním pokrytí je patrný mezi velmocemi a méně geopoliticky vlivnými zeměmi. Například z pěti zemí s nejvyšším poměrem počtu obětí k populaci v roce 2023 byly všechny kromě jedné vysoce ekonomicky rozvinuté nebo země s vyššími středními příjmy. Naopak konflikty v méně ekonomicky rozvinutých zemích jako Etiopie a Burkina Faso byly pokryty velmi málo, přestože v obou bylo zaznamenáno přes 20 000 civilních obětí. Etiopie je příkladem dopadu omezeného přístupu k médiím, protože v posledních letech došlo k dalekosáhlým snahám omezit tok informací a zpravodajství o násilí v zemi.
V Súdánu komunikační výpadky, nebezpečí, kterému čelí místní novináři, a obtížnost nezávislého ověřování událostí v aktivních konfliktních zónách ztěžují informování o konfliktu v zemi oproti jiným, kde mají mezinárodní média zavedenější přítomnost. A částečně z toho, jak naznačují obvinění mezi Velkou Británií a SAE, je, že trvalá pozornost závisí na tom, zda je někdo ochoten ji přitáhnout - a některé z nejvíce zaintersovaných vlád měly vlastní důvody mlčet.
Jedním ze zdrojů, který sleduje situaci v Súdánu, je Nathaniel Raymond, ředitel Humanitární výzkumné laboratoře na Yale School of Public Health. Poslední dva roky se tento projekt věnoval "satelitnímu sledování" a upozorňování světa na probíhající masové zvěrstva.
Jak se drony stávají určující zbraní této války
Při obléhání al-Obajdu byla městská dálnice do Chartúmu znovu dobyta súdánskými ozbrojenými silami (SAF) až 27. července 2026 a během několika hodin RSF zahájily odvetné útoky drony na město. OSN odhaduje, že útoky drony jak RSF, tak SAF zabily od začátku roku 2026 v oblasti Kordofánu více než 1 000 lidí, a že v prvních čtyřech měsících roku byly ozbrojené drony zodpovědné za více než 80 % civilních obětí po celé zemi, přičemž zahynulo nejméně 880 lidí. Nálety se rozšířily daleko za hranice Darfúru a Kordofánu do Modrého Nilu, Bílého Nilu a samotného Chartúmu, včetně náletu na mezinárodním letišti v Chartúmu v květnu, který uzemnil všechny lety.
Obě strany létají s drony. Súdánská armáda používala turecké stroje Bayraktar Akinci, zatímco RSF spoléhala na čínské Sunflower-200 a obě strany zasáhly nemocnice, trhy, vodní infrastrukturu, vysídlené civilisty i vojenské cíle.
Globální index míru za rok 2026 zjistil, že útoky dronů se mezi lety 2018 a 2025 celosvětově zvýšily přibližně o 11 500 % a že v tomto období drony používalo 565 samostatných ozbrojených skupin, od státních armád po kartely a povstalecké frakce. Systémy zaměřování s podporou AI zkrátily rozhodování, které dříve trvalo hodiny, na několik sekund. Index také označil Súdán za nejvážnější humanitární krizi na světě, s odhadem 150 000 mrtvých a více než 12 miliony vysídlených, hladomorem potvrzeným v několika regionech a válkou, která je nyní částečně samofinancována prostřednictvím těžby zlata.
Válka formovaná vnějšími zájmy
Súdánská občanská válka, která je nyní ve svém čtvrtém roce, není jen domácím konfliktem mezi súdánskou armádou (SAF) a povstaleckými RSF. Je udržována do značné míry vnější vojenskou a diplomatickou podporou, která může ovlivňovat, proč varování před genocidou nevedla k silnější mezinárodní reakci.
Parlamentní výbor má vyslechnout svědectví, že britský Úřad pro zahraniční, commonwealth a rozvoj měl již v roce 2024 zpravodajské informace naznačující, že Etiopie podporuje RSF, ale nezveřejnil je kvůli značnému soukromému tlaku ze strany Spojených arabských emirátů. Údajná role Etiopie se stala veřejně známou až začátkem roku 2026 a ta nadále své zapojení popírá.
Výzkum vnější dynamiky genocidy zjistil, že patronské státy, mocní spojenci, na které klientské státy spoléhají kvůli vojenské, ekonomické či diplomatické podpoře, hrají rozhodující roli v tom, zda je genocida umožněna nebo omezena. Zatímco strategické zájmy patrona jsou nejlépe chráněny odvrácením pohledu, je pravděpodobnější, že zvěrstva budou probíhat bez kontroly. Kde má patron více co ztratit spojením s masovým násilím, je pravděpodobnější, že klienta zadrží. Tato dynamika, pozorovaná v minulých konfliktech od Rwandy po Náhorní Karabach, se nyní projevuje v Súdánu, kde přístup RSF k vnější podpoře a neochota některých vlád ohrozit své vztahy s podporovateli ovlivnila jak směr války, tak ochotu mezinárodního společenství jí čelit.
Co to znamená pro mír
Výzkum IEP ukázal, jak soustředění globální pozornosti na Ukrajinu a Gazu učinilo jiné krize, včetně Súdánu, zranitelnějšími a méně finančně zajištěnými. Varování před genocidou, podpořená vyšetřovateli OSN, organizacemi na ochranu lidských práv a nyní parlamentními svědectvími, zatím nevyvolala takový diplomatický tlak, jaký doprovázel jiné krize podobné závažnosti.
Positive Peace je postaven na myšlence, že trvalý mír závisí na strukturách, postojích a institucích, které předcházejí konfliktu a podporují obnovu, nikoli pouze na mezinárodní pozornosti, když krize dosáhne svého nejhoršího bodu. Trvalé mezinárodní zapojení však zůstává klíčovou součástí prevence zvěrstev a obnovená varování Súdánu připomínají, jak moc toto zapojení stále závisí na tom, jaké konflikty se svět rozhodne sledovat.
Zdroj v angličtině: ZDE
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