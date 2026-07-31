V Polsku dochází k otevřeným xenofobním útokům na Ukrajince. Kde je hranice?
31. 7. 2026
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Před pár dny v Thajsku v metru pronesla thajská žena poznámku ke skupině italských studentů, kteří hlasitě mluvili. Místo omluvy začali studenti a jejich dospělí učitelé do ženy strkat a urážet ji. Příběh rezonoval jak v thajské, tak italské společnosti, protože byl omylem natočen na telefon, píše Oleksij Davydenko
.
Thajská policie našla italské studenty a pokutovala je za urážky. Italské velvyslanectví v Thajsku se již veřejně omluvilo za jednání svých občanů. Mladí lidé sami také napsali omluvu.
A pak se stalo to hlavní. Italové v Itálii začali masivně natáčet videa na sociálních sítích, v nichž se Thajcům omlouvají za chování svých turistů. To nabralo rozměry sociálního flash mobu, kdy se národ stydí za činy svých krajanů a nechce, aby tyto činy byly spojovány s nimi a jejich zemí.
Mám otázku. V Polsku dochází k otevřeným xenofobním útokům na Ukrajince – už nyní dochází k masovému pronásledování na národním základě. Proč nevidíme veřejnou vlnu studu a odmítnutí xenofobie, odpovídající samotné vlně xenofobie? Normální společnost by neměla nést kolektivní vinu za každého idiota. Ale může ukázat kolektivní netoleranci vůči chování tohoto idiota.
Poláci! Kde je tato hranice veřejné tolerance vůči vašim xenofobům? Xenofobie začíná být problémem ne tehdy, když se objeví xenofobové, ale když se přestanou stydět, že jsou xenofoby.
Zdroj v ukrajinštině: ZDE
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