Saúdská Arábie připravuje námořní a možná i pozemní ofenzívu proti Húsiům
31. 7. 2026
Jemenské zdroje uvádějí, že Saúdové soustřeďují síly na možný útok ve středním Jemenu
Saúdská Arábie se podle jemenských zdrojů připravuje na rozsáhlou vojenskou ofenzívu proti Húsiům po moři a možná i po zemi ve středním Jemenu, a to s cílem prolomit blokádu svých vývozů ropy přes jižní část Rudého moře.
Bylo zaznamenáno stahování saudských sil z východu Jemenu, což by mohlo být přípravou na pozemní ofenzívu. Současně se Rijád snaží zorganizovat námořní koalici na ochranu lodní dopravy před útoky Húsiů v Rudém moři a v úžině Bab al-Mandab.
Saúdské ministerstvo obrany ve čtvrtek oznámilo, že 14 států, včetně Turecka, Pákistánu, Egypta, Súdánu a Džibuti, vydalo společné prohlášení na podporu mnohonárodní námořní obranné koalice.
Húsiové, kteří jsou spjati s Íránem a ovládají jemenské hlavní město Saná i velkou část pobřeží Rudého moře, oznámili 20. července, že zavádějí blokádu proti saúdským lodím, popřeli však, že by plánovali uvalit mýtné na všechny lodě.
Skupina tvrdí, že blokádu zruší, jakmile Saúdská Arábie zruší svou blokádu Jemenu, čímž tento spor prezentuje jako spor o budoucnost Jemenu, a nikoli přímo o Írán. Saúdská Arábie zasáhla do jemenské občanské války v roce 2015 na podporu vlády této země uznané OSN proti húsitským rebelům.
Rijád rovněž požádal USA a skupinu evropských zemí, včetně Německa, Francie, Velké Británie a Itálie, aby se připojily ke koalici v Rudém moři.
EU již v Rudém moři provozuje námořní ochrannou misi Aspides a zatím není jasné, zda Húti provádějí všeobecnou blokádu, nebo blokádu zaměřenou výhradně proti Saúdské Arábii.
Húsijské síly 25. července oznámily, že zasáhly „citlivá“ místa pro přepravu ropy uvnitř Saúdské Arábie, která spojují ropná pole ve východní provincii s exportním uzlem u Rudého moře.
Pokud bude trasa přes Rudé moře uzavřena pro saúdskou lodní dopravu, a to navíc k blokádě Hormuzského průlivu na druhé straně Arabského poloostrova, bude vývoz ropy z království výrazně omezen.
Před vypuknutím války s Íránem procházelo Hormuzským průlivem až 80 % saúdského vývozu ropy. Rudé moře proto nabývá na významu, přičemž více než polovina saúdské ropy se nyní přepravuje po zemi do nakládacích terminálů v přístavním městě Yanbu.
Saúdské údery v Iráku ve středu zabily nejméně 20 lidí, když Saúdská Arábie zasáhla proti iráckým milicím za útoky na její ropná zařízení. Donald Trump uvedl, že společné útoky USA a Saúdské Arábie byly provedeny se souhlasem irácké vlády, což Bagdád nepotvrdil.
Saúdský ministr obrany, princ Khalid bin Salman, se ve středu sešel na naléhavé schůzce s Trumpem a JD Vancem, aby projednali další kroky. Saúdové chtějí dát najevo, že budou bránit sebe i svůj průmysl, nejsou však ochotni eskalovat válku proti Íránu, přičemž argumentují, že neshody mezi USA a Íránem lze stále vyřešit diplomatickou cestou.
Pohyby vojsk uvnitř Jemenu zahrnují soustředění sil pro možný útok na al-Baydu, provincii ve středním jižním Jemenu, kterou v letech 2020–2021 obsadili Húsiové, uvedly zdroje.
V uplynulých dvou týdnech propukly boje mezi Húsii a Saúdskou Arábií, přičemž Húsiové podnikají útoky na zařízení společnosti Saudi Aramco. Útoky na území Saúdské Arábie přišly několik hodin poté, co saúdské letecké údery zasáhly místa ovládaná Húty v přístavu Hodeidah a v Rudém moři bylo napadeno již třetí saúdské obchodní plavidlo.
Saúdská Arábie a Húaiové se již více než deset let přou o kontrolu nad Jemenem a v uplynulém měsíci se rozpadl křehký status quo.
Napětí uvnitř Jemenu by se snížilo, pokud by se státům Perského zálivu a Íránu podařilo dosáhnout dohody o znovuotevření Hormuzského průlivu. Jednání mezi Ománem a Íránem pokračují, přičemž Írán požaduje, aby veškerá lodní doprava vplouvala do průlivu severní trasou v blízkosti íránského pobřeží.
Zdroj v angličtině ZDE
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