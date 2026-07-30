Zisky velkých ropných společností se v období smrtícího vedra podle očekávání zdvojnásobí
30. 7. 2026
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Analýza zveřejněná v úterý poukazuje na to, že přední světové společnosti těžící fosilní paliva by ve druhém čtvrtletí měly dosáhnout téměř dvojnásobných zisků oproti prvnímu čtvrtletí roku 2026. Jedná se o neočekávaný zisk, který přichází v době, kdy jejich znečišťující produkty přispívají k extrémním vedrům, která každoročně zabíjejí stovky tisíc lidí po celém světě.
Analýza organizace Oxfam International varuje, že zisky šesti největších světových ropných a plynárenských společností se pravděpodobně raketově zvýší z 23 miliard dolarů v prvním čtvrtletí tohoto roku na 45 miliard dolarů ve druhém čtvrtletí, zatímco emise z jejich produktů zesilují smrtící vlny veder.
„Odhadované celoroční zisky společností BP, Chevron, Eni, ExxonMobil, Shell a TotalEnergies činí 147 miliard dolarů, což je více než jejich souhrnné zisky za předchozích 21 měsíců (2. čtvrtletí 2024 až 4. čtvrtletí 2025),“ uvádí zpráva.
„Očekává se, že společnost Chevron oznámí, že za poslední tři měsíce zčtyřnásobila své zisky na 1 200 dolarů za sekundu, zatímco zisky společnosti ExxonMobil by se měly ztrojnásobit na 1 800 dolarů za sekundu.“
„Ropné a plynárenské společnosti nesou mimořádnou odpovědnost za klimatickou krizi,“ pokračuje publikace. „Emise společností BP, Chevron, ExxonMobil, Shell a TotalEnergies stačily k vyvolání přibližně jedné ze čtyř vln veder zaznamenaných celosvětově v letech 2000 až 2023 – vln veder, které by bez klimatických změn způsobených člověkem byly prakticky nemožné.“
Mezi hlavní faktory přispívající k prudkému nárůstu cen pohonných hmot patří konflikty, jako je válka USA a Izraele proti Íránu a probíhající ruská invaze a okupace Ukrajiny, stejně jako chamtivost velkých ropných společností.
V úterý deník The New York Times informoval, že vrcholoví manažeři amerických fosilních společností prodali akcie svých vlastních firem v hodnotě téměř 400 milionů dolarů od chvíle, kdy Trump poslední den v únoru zahájil válku proti Íránu.
„Společnosti produkující fosilní paliva vydělávají jmění, a to doslova i obrazně,“ uvedla v úterním prohlášení Mariana Paoli, vedoucí pro klimatickou politiku organizace Oxfam.„Zatímco extrémní vedra, povodně a bouře pustoší komunity po celém světě, tento průmysl se připravuje na další přísun velkých zisků,“ pokračovala.
„Rodiny za to platí trojnásobnou cenu – v podobě zničených domovů a úrody, prudce stoupajících cen energií a krize životních nákladů, kterou ještě zhoršuje závislost na fosilních palivech.“„Chamtivost velkých ropných společností je neslučitelná s planetou vhodnou k důstojnému životu, a pokud ji vlády neomezí, udělají z mezinárodních klimatických cílů pouhou frašku,“ dodala Paoli.
Zpráva vychází uprostřed léta plného nebezpečných vln veder ve Spojených státech, včetně dlouhotrvajících „tepelných kopulí“, které vyhnaly teploty na život ohrožující úroveň a přispěly k nejméně desítkám úmrtí, stejně jako k dalším rekordním vlnám veder v Evropě, které si vyžádaly tisíce obětí a podnítily rozsáhlé lesní požáry.
„Místo toho, aby šest největších ropných společností omezilo těžbu fosilních paliv a urychlilo přechod na obnovitelné zdroje energie, plánuje do roku 2030 zvýšit těžbu ropy a zemního plynu o 14 % ve srovnání s úrovní z roku 2024, což odpovídá těžbě dalších 2,5 milionu barelů ropy denně,“ poznamenala organizace Oxfam.
Paoli v úterý uvedla, že „zatímco velké ropné společnosti přispívají k extrémním klimatickým jevům, bohaté země odmítají navýšit veřejné financování opatření v oblasti klimatu, které chudší země naléhavě potřebují k tomu, aby se s klimatickou krizí vypořádaly.“ „Dokud vlády nepřimějí nejbohatší znečišťovatele platit, budou nás fosilní společnosti stále více vtahovat do klimatického chaosu,“ dodala.
„Zdanění nejbohatších znečišťovatelů by mohlo pomoci překlenout mezeru ve financování adaptace na změnu klimatu a urychlit přechod k obnovitelným zdrojům energie. Tlak musí pocítit společnosti produkující fosilní paliva, ne my.“
Organizace Oxfam tvrdí, že „daň ze zisků bohatých znečišťovatelů“, jejíž model vypracovala, by mohla v prvním roce na základě údajů z roku 2024 přinést celosvětově až 400 miliard dolarů, zatímco odhadované roční náklady na kompenzaci ztrát a škod způsobených změnou klimatu v zemích globálního Jihu do roku 2030 se pohybují mezi 290 miliardami a jedním bilionem dolarů.
Na rozdíl od jednorázových daní z mimořádných zisků by daň ze zisků bohatých znečišťovatelů byla trvalá. „Čelíme klimatické krizi, a proto by každá vláda měla tuto daň rychle zavést,“ uvedla organizace Oxfam minulý měsíc. „Země na všech kontinentech by měly vytvořit ‚koalici ochotných‘, aby koordinovaly a urychlily své úsilí a čelily lobbingu fosilních společností a jejich daňovým únikům.“
Analýza organizace Oxfam navazuje na zprávu Světové zdravotnické organizace (WHO) zveřejněnou na začátku tohoto měsíce, která ukazuje, že téměř 500 000 lidí zemřelo v důsledku veder – a očekává se, že tento počet poroste, protože extrémní teploty způsobené klimatickou krizí se stávají novou normou.
„Zmírnění klimatických změn snížením emisí skleníkových plynů je nezbytné a naléhavé, aby se omezil rozsah lidských ztrát způsobených extrémními vedry,“ uvedla WHO.
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