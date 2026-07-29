O historii technického zázemí Britských listů
29. 7. 2026
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Štěpán Kotrba:
Fabiano, oprav si historii. Po rozchodu Čulíka a Neffem a osamostatnění BL jako deníku vytvořil první redakční skript v PHP Jiří Pallas (český emigrant ve Švédsku). Tvořilo to statické html bez databáze. To byla šílená sračka, ale vydržela docela dlouho. Ovšem bez grafiky a bez fotek, které jsem pak já ručně do stránek dodával a seděly většinou u mě na doméně kotrba.cz nebo tendence.cz. To je dnes archiv na adrese "britskelisty.cz".
Pak jsem přišel já a Pecina, který naprogramoval opravdový PHP conent management system. Já dodal css, grafiku a některé funkcionality (fotogalerii). Protože s Pecinou nebyla řeč a hrozilo, že Pecina celý systém ukradne, správy se na mou prosbu chopil Jan Panoch a přeprogramování se chopil Dominik Joe Pantůček (systém programovaný v Ruby, který nehackla ani BIS). To je systém dnes na adrese "legacy.blisty.cz". No a protože se Joe postupně na košatící CMS vykašlal (neživilo ho to), programování v Ruby převzal Panochův mladší bratr Michal. Ten pak předělal po mém odchodu grafiku do "modré" podoby a to je archiv na adrese "blisty.cz". Jinak Pecina je mrtvej.
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