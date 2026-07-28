Prezident FIFA Gianni Infantino byl předvolán před Kongres kvůli vazbám na Trumpa
28. 7. 2026
Demokrat Jamie Raskin tlačí na FIFA, aby zveřejnila záznamy o kontaktech s Trumpem, jeho administrativou a rodinným podnikem
Jamie Raskin, nejvýznamnější demokrat ve výboru pro soudnictví Sněmovny reprezentantů, zahájil vyšetřování prezidenta FIFA Gianniho Infantina a požaduje dokumenty, které by podrobně popsaly vazby mezi řídícím orgánem světového fotbalu a Donaldem Trumpem a jeho administrativou.
V nedělním dopise Raskin napsal Infantinovi a vyzval FIFA, aby poskytla veškeré dokumenty a korespondenci týkající se darů, plateb nebo výhod poskytnutých Trumpovi a jeho spolupracovníkům, stejně jako záznamy o návštěvnících kancelářských prostor FIFA v Trump Tower, které organizace získala loni. Výbor rovněž požádal, aby se Infantino zúčastnil pohovoru, který bude zaznamenán do protokolu.
Vztah Infantina s Trumpem se dostal pod drobnohled v období před letošním letním mistrovstvím světa ve fotbale. V prosinci, při losování mistrovství světa ve Washingtonu, byla Trumpovi v Kennedyho centru udělena nově zřízená „Mírová cena FIFA“, přičemž renovace tohoto centra byly údajně „uspěchány“ na příkaz administrativy za účelem přípravy na tuto akci. FIFA otevřela svou kancelář v Trump Tower v centru Manhattanu loni v červenci.
Tato pozornost se během mistrovství světa ještě zintenzivnila. Trump několikrát telefonoval Infantinovi, aby loboval za přezkoumání kontroverzního vyloučení amerického útočníka Folarina Baloguna červenou kartou před zápasem Američanů v osmifinále proti Belgii. FIFA sice Balogunovo vyloučení zrušila, ale tento politický cirkus vrhl stín na americký tým a vyvolal hněv ostatních týmů a svazů z celého světa.
Spolu s představiteli Kanady a Mexika se Trump připojil k Infantinovi při předávání trofeje mistrovství světa poté, co Španělsko ve finále porazilo Argentinu. Oba muži, kteří finále sledovali společně v prosklené sekci luxusních sedadel, byli při vstupu na hřiště přivítáni pískotem diváků na stadionu New York New Jersey.
Raskinův dopis odkazuje na rozhodnutí ministerstva spravedlnosti „zamítnout obžaloby“ proti obviněným v rámci vyšetřování americké vlády týkajícího se korupce ve světovém fotbale, včetně stíhání z roku 2015, které se týkalo více než 20 vysoce postavených funkcionářů FIFA a manažerů sportovního marketingu.
„Vaše zvolení do funkce prezidenta FIFA mělo znamenat zásadní zlom a červenou kartu pro desetiletí trvající kulturu korupce a skandálů, které pošpinily pověst světového fotbalu,“ napsal Raskin Infantinu v dopise. „Místo toho jste na začátku svého funkčního období odstranil etické zábrany FIFA a paralyzoval etickou komisi organizace tím, že jste z ní vytlačil většinu jejích členů. Tento nedostatek transparentnosti a dohledu vám od té doby vydláždil cestu k tomu, abyste si získal přízeň Trumpovy administrativy pomocí taktik, které profesor práva na Newyorské univerzitě a jeden z vašich bývalých členů etické komise popsali jako ‚legální úplatkářství‘.“
Dopis se také zabývá politikou prodeje vstupenek na mistrovství světa FIFA, která je již předmětem vyšetřování ze strany několika generálních prokurátorů ve Spojených státech. Používání dynamického stanovování cen vyvolalo během turnaje značnou kritiku, což vedlo k masivním cenovým skokům a k tomu, že si mnoho fanoušků nemohlo dovolit navštívit zápasy.
„Nejnovější výměna služeb, kterou FIFA a prezident Trump zinscenovali, není zločinem bez obětí. Škodí Američanům. FIFA vnímá své nově nabyté privilegované postavení v Trumpově administrativě jako signál, že může okrádat své spotřebitele, a to zejména prostřednictvím nelegálního cenového vydírání a podvodných prodejních taktik v souvislosti s mistrovstvím světa,“ uvedl Raskin v dopise.
Dopis stanoví lhůtu do 9. srpna pro předložení požadovaných dokumentů a domluvení termínu výslechu. Raskin nemá pravomoc přinutit Infantina k účasti, vzhledem k tomu, že demokraté nemají v Sněmovně reprezentantů většinu, ledaže by získal podporu republikánů.
Vztahy FIFA s americkou vládou neskončily letošním mistrovstvím světa. Očekává se, že USA budou hlavním pořadatelem mistrovství světa žen v roce 2031, a úspěch letošního turnaje vedl mnohé k spekulacím, že mistrovství světa mužů v roce 2038 by mohly hostit právě USA. FIFA byla požádána o komentář.
V pondělí ráno Infantino využil 15dílný příspěvek na Instagramu k odsuzování svých kritiků a obvinil je z šíření nenávisti a nepravdivých informací. Mistrovství světa označil za úspěch.
Více než 200 členů FIFA podpořilo Infantina před březnovými prezidentskými volbami, některé svazy se však postavily proti. Norský fotbalový svaz plánuje podat formální stížnost k etické komisi FIFA ohledně role Donalda Trumpa při zrušení Balogunova zákazu.
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse