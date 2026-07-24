Na pozadí spekulací o mobilizaci začali Rusové masově hledat způsoby, jak opustit zemi
24. 7. 2026
V červnu 2026 Rusové dosáhli rekordu v počtu vyhledávání souvisejících s odchodem ze země. Dotazy "kam jet bez víza", "jak dlouho trvá získat pas" a "povolení k odjezdu" dosáhly od začátku války maximálních hodnot, vyplývají z analýzy dat z Yandex a Google Trends.
Nárůst zájmu přišel během palivové krize, útoků ukrajinských dronů na ruská města a pověstí o nové mobilizaci.
Dotaz "kolik stojí pas" byl v červnu zadán do Yandexu 26 339 x – to je maximum za celé pozorovací období a o 221 % více než v listopadu 2024. V Google Trends v květnu dosáhl tento dotaz poprvé za pět let maximálně 100 bodů. Počet žádostí o "dovolenou bez víza" v červnu vzrostl na 1 251 – o 118 % oproti únoru 2025.
Růst zájmu o emigraci se shodoval s novými obtížemi pro ty, kteří si přejí opustit zemi. V červenci si obyvatelé Moskvy začali hromadně stěžovat na nemožnost získat pas kvůli nedostatku personálu Ministerstva vnitra. Navíc k 1. lednu 2026 bylo v databázi pohraniční služby FSB platných 8,9 milionu cestovních zákazů pro dlužníky, což je o 41,5 % více než před rokem.
Nárůst počtu žádostí o emigraci se shodoval se posílením příprav úřadů na možnou mobilizaci. Kreml vytváří právní rámec pro tento účel: Státní duma rozšířila okruh osob s trestním rejstříkem, kterým je umožněno uzavírat smlouvy s Ministerstvem obrany, a Národní garda aktualizovala pravidla civilní obrany s ohledem na období mobilizace a stanného práva.
Zdroj v ruštině: ZDE
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