Světlo pro les
24. 7. 2026 / Jiří David
V hlubokém lese, kde stromy šeptaly staré příběhy a potoky zpívaly o dávných časech, žila malá lucerna jménem Luma. Nebyla obyčejná. Každou noc chodila od zvířete ke zvířeti a svým světlem jim pomáhala najít cestu.
Mnozí díky ní viděly na lov. Jeleni našli stezky domů. Ztracené lišky přestaly bloudit. A když přišly bouře, Luma stála uprostřed lesa a svítila silněji než hvězdy.
„Jaké máš krásné světlo,“ říkala jí zvířata.
„Bez tebe bychom byli ztraceni.“
A tak Luma svítila dál.
Jenže každou noc jí ubývalo oleje. Každým cizím strachem její plamen slábl. Každou prosbou se zmenšoval. Ale nikdo si toho nevšiml, protože světlo pořád ještě hořelo.
Jednoho večera přišla k Lumě stará želva, nejpomalejší tvor v lese. Posadila se vedle ní a dlouho mlčela.
„Proč nesvítíš jako dřív?“ zeptala se tiše.
Luma se poprvé rozplakala.
„Jsem unavená,“ zašeptala. „Unavená z toho být světlem pro všechny. Unavená čekáním, že si někdo všimne, že docházím. Unavená tím, že každému říkám, že je všechno v pořádku, i když uvnitř dávno hasnou poslední jiskry.“
Les kolem nich ztichl. Dokonce i vítr přestal mluvit.
Želva se pomalu usmála.
„Víš, Lumo,“ řekla, „nejvzácnější světla neumírají kvůli tmě. Umírají proto, že příliš dlouho svítí samy.“
Pak vytáhla ze svého krunýře malou lahvičku se zlatým olejem.
„Tohle není obyčejný olej,“ řekla. „Říká se mu paměť srdce. Připomíná světlu, že nemusí hořet pro všechny, aby mělo hodnotu.“
Luma se napila několika kapek a její plamen se nezvětšil. Ale poprvé po dlouhé době přestal bolet.
A tehdy pochopila něco, co v lese nevěděl téměř nikdo:
Že i lucerna má právo někdy zhasnout, odpočinout si a čekat, až někdo zapálí světlo pro ni.
Diskuse