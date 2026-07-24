To určitě!! O budoucnosti zaměstnanosti
24. 7. 2026
„Zákazníci dávají přednost chatbotům umělé inteligence,“ tvrdí majitel britských plynáren v souvislosti s rušením 1 300 pracovních míst v call centrech
Generální ředitel Chris O’Shea obhajoval plány své plynárenské firmy Centrica, která vykazuje nárůst zisků v maloobchodním segmentu díky zaměření na vyšší marže
Majitel firmy British Gas tvrdí, že většina domácností by raději komunikovala s chatbotem s umělou inteligencí než se zaměstnanci jeho firmy, která se chystá zrušit 1 300 pracovních míst ve svých call centrech.
Společnost Centrica, majitel tohoto dodavatele, plánuje zrušit 800 pracovních míst v rámci „cíleného nasazení nástrojů umělé inteligence“, a to navíc k 500 propuštěním, která potvrdil minulý měsíc.
Očekává se, že plán na snížení počtu zaměstnanců v týmech zákaznických služeb v Glasgow, Edinburghu, Cardiffu, Leicesteru, Stockportu a Leedsu o 14 % bude realizován v průběhu dvou let, což znamená, že některé pozice zůstanou po odchodu zaměstnanců neobsazené, zatímco zbytek bude zlikvidován propouštěním.
Odborové svazy již dříve uvedly, že investice společnosti do umělé inteligence, která má pomoci zjednodušit její podnikání, povedou k tomu, že „stovky lidských pracovních míst“ budou nahrazeny chatboty.
Chris O’Shea, generální ředitel společnosti, však trvá na tom, že ke změnám dochází proto, že zákazníci dávají přednost řešení svých dotazů prostřednictvím digitálních kanálů před kontaktem s lidmi.
„Umělá inteligence není příčinou tohoto konkrétního snižování počtu pracovních míst; je to hlavně důsledek měnícího se chování zákazníků,“ uvedl. „V současné době vidíme, že více než 90 % našich zákazníků v první řadě využívá digitální kanály, a zaznamenali jsme 20% pokles počtu zákaznických hovorů, což jednoduše odráží měnící se chování zákazníků.
„Musíme se přizpůsobit změnám v chování zákazníků. Očekáváme nárůst pracovních míst v oblasti našeho digitálního rozhraní a možná i snížení počtu zaměstnanců obsluhujících telefony.“
O’Shea obhajoval plány společnosti Centrica v době, kdy firma oznámila nárůst zisku z maloobchodního prodeje za první polovinu roku, a to navzdory klesajícímu počtu zákazníků.
Společnost British Gas v posledních letech postupně ztrácí zákazníky ve prospěch konkurenčních dodavatelů. Očekává se, že vyplatí až 112 milionů liber v rámci odškodnění tisícům zákazníků British Gas, kterým byly v době vrcholu ruské plynové krize násilně nainstalovány předplacené měřiče do jejich domácností. Jedná se o největší mimosoudní vyrovnání v historii energetického sektoru.
Zisky maloobchodní divize společnosti Centrica, které zahrnují tržby od British Gas i z produktů v oblasti údržby kotlů a inteligentní energetiky, vzrostly v prvních šesti měsících roku na 346 milionů liber, zatímco ve stejném období loňského roku činily 338 milionů liber.
Zisky společnosti vzrostly i přesto, že počet domácích zákazníků British Gas klesl na 7,45 milionu z 7,5 milionu na konci loňského roku, protože se dodavatel soustředil na dosahování vyšších ziskových marží ze svých tarifů s pevnou cenou, místo aby „pronásledoval ztrátové obchody“, uvedl O’Shea.
Zdroj v angličtině ZDE
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