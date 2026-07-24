Kreml se připravuje na novou mobilizaci a zavedení stanného práva
24. 7. 2026
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Ruské úřady vytvářejí právní a organizační rámec pro možné oznámení nové mobilizace a zavedení stanného práva, zatímco se připravují na nepokoje.
Analytici upozorňují, že Státní duma přijala zákon, který umožňuje občanům s nevyřešenými odsouzeními, včetně těch odsouzených za pašování drog a účast v organizovaných zločineckých skupinách, uzavírat smlouvy s Ministerstvem obrany během období oficiální mobilizace. Náměstek ministra obrany Viktor Goremykin uvedl, že to rozšíří okruh osob způsobilých k vojenské službě a zjednoduší nábor do války na Ukrajině. Současně Národní garda připravila novely pravidel civilní obrany, včetně ochrany obyvatelstva před "nebezpečím" vznikajícím během mobilizace, stanného práva a válečného stavu, stejně jako rozšíření pravomocí k evakuaci vojenského personálu.
Tato opatření naznačují systematickou přípravu Kremlu na možnou mobilizaci, která zůstává v ruské společnosti velmi nepopulární. V listopadu 2025 Vladimir Putin podepsal zákon, který umožňuje vyslání záložníků do válečné zóny bez oznámení mobilizace. Analytici se domnívají, že Kreml může tento mechanismus využít k postupnému provádění částečných povolávání. Současně konečné rozhodnutí stále závisí osobně na Putinovi a jeho hodnocení situace na frontě a domácí politické situaci. Zatím není možné říci, zda se v blízké budoucnosti rozhodne o mobilizaci a v jakém formátu k ní může dojít.
Na pozadí rostoucích ztrát ruské armády se o nové mobilizaci ještě více mluvilo. Podle odhadů západních zpravodajských služeb dosáhly do poloviny roku 2026 celkové ztráty ruských vojáků 1,4 milionu mrtvých a raněných a tempo náboru smluvních vojáků přestalo kompenzovat pokles. Evropští představitelé mezitím nevylučují oznámení mobilizace po zářijových volbách do Státní dumy, pokud bude vysoká míra ztrát pokračovat.
Z-kanály vyhlašují možné datum říjen a odhadují možný rozsah branné povinnosti na 1,2 milionu lidí. Ministerstvo obrany začalo připravovat výcvikové plochy pro přijímání nováčků. Zdroje Reuters blízké Kremlu uvádějí, že Putin se připravuje na další eskalaci války proti Ukrajině.
Zdroj v angličtině: ZDE
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