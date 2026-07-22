Jak Moskva vytváří právní kauzu proti baltským státům
22. 7. 2026
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Ruské ministerstvo zahraničí uvádí, že Moskva nyní dokončuje plány na podání žaloby u Mezinárodního soudního dvora proti Estonsku, Lotyšsku a Litvě za zacházení s etnickými Rusy. Baltští představitelé a odborníci tvrdí, že neexistuje základ pro taková obvinění, ale varují, že kauza, i když nakonec neuspěje, bude mít negativní důsledky.
Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharova uvedla, že ruská vláda dokončuje předběžné řízení a očekává podání obvinění do konce tohoto roku nebo začátku příštího.
Baltské vlády a akademičtí experti tvrdí, že obvinění, která Rusko plánuje vznést, jsou bezdůvodná, ale že Rusko je pro ně skutečným problémem, protože Moskva to použije jako formu propagandy proti třem baltským zemím a dokonce aby se připravila půda pro větší vojenský krok proti nim.
Bezprostředněji hrozí, že ICJ vydá některá dočasná nařízení, i když nakonec odmítne ruskou obžalobu a existuje jistota, že kauza se povleče a bude velmi drahá nejen z hlediska peněz, ale možná i více z hlediska pověsti těchto tří zemí.
Nejnovější ruské využití zákona proti svým protivníkům (lawfare) má vést k požadavkům uvnitř baltských zemí, ať jejich vlády už dál nepodporují Ukrajinu. Ale nejvíce znepokojující je, že tím, že ruské imperiální nároky prezentuje ve zdánlivě právním jazyce, mnozí na Západě je přijmou a sníží svou podporu pro tyto tři národy.
Zdroj v angličtině: ZDE
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