Jemenští Húsiové vyhlásili blokádu Rudého moře
22. 7. 2026
Podle Húsíů je blokáda reakcí na probíhající "nespravedlivé a represivní obléhání, které Saúdská Arábie vede proti našemu lidu téměř 12 let, plení naše zdroje a uvaluje komplexní blokádu našich přístavů a letišť na souši, na moři i ve vzduchu".
Minulý týden již Húsiové zahájili raketové útoky na území Saúdské Arábie a obvinili království z bombardování letiště, které měli pod svou kontrolou. Tyto útoky ve skutečnosti porušily neformální příměří, které platilo od března 2022.
Jak dříve informovala agentura Reuters s odvoláním na zdroje, Húsiové dokončili přípravy na zablokování průlivu Báb al-Mandab, strategického vstupu do Rudého moře. Podle agentury skupina rozmístila rakety a drony ve významných výšinách poblíž průlivu.
Zdroje agentury Reuters také tvrdily, že Írán nařídil koordinaci operace s Islámskými revolučními gardami (IRGC) a že příkaz k jejímu zahájení měl následovat v případě, že by Spojené státy, jak prezident Donald Trump dříve hrozil, zaútočily na íránskou energetickou infrastrukturu. Později íránská státní energetická společnost Tavanir oznámila poškození jižního energetického systému země v důsledku amerického útoku.
Blokování průlivu Báb al-Mandab, kromě již uzavřeného Hormuzského průlivu, bude novou vážnou ranou pro světový obchod, především pro zásoby ropy. Po zastavení vývozu přes Hormuzský průliv Saúdská Arábie přesměrovala asi 70 % vývozu ropy ropovodem na pobřeží Rudého moře. V případě konfliktu s Húsii království ztratí tuto zásobovací trasu do asijských zemí. Za normálních podmínek prochází Rudým mořem asi 7 % světových energetických zásob.
Zdroj v angličtině: ZDE
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