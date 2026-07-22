Libérie plánuje zrušit zákaz ženské obřízky
22. 7. 2026
Desetiletí obhajoby zrušení kulturních praktik, které byly prováděny na dívkách a ženách ve věku od 15 do 49 let, konečně přinášela plody. Byly vydány tiskové zprávy a prohlášení, v nichž liberijského vůdce ocenily za odvážný krok v boji proti genitálnímu mrzačení žen (FGM).
Toto vítězství však stojí před kritickým okamžikem poté, co ministr vnitra Francis Sakila Nyumalin oznámil plány na zrušení zákazu k 15. srpnu 2026, po vypracování nových předpisů a pravidel.
"Rada se sejde jako národní orgán našeho tradičního vládního systému. Obsah tohoto dokumentu zveřejníme a následně zrušíme zákaz těchto praktik." Ministr Nyumalin oznámil program, když působil jako zástupce pro pobočku komunitní vysoké školy Lofa v komunitě New Breed, město Fissebu, okres Zorzor.
Zákon o kulturních praktikách ženského genitálního mrzačení a dětských sňatků má za cíl trvale zakázat FGM. Byl předložen poté, co se prezident Boakai vrátil ze Čtvrté světové konference o ženách – známé jako Pekingská deklarace a platforma pro akci – v New Yorku. Také oznámil národní agendu ve výši 8,3 miliardy dolarů na podporu rovnosti pohlaví, posílení postavení mládeže a inkluzivního rozvoje.
"To co bylo kdysi tříletým moratoriem se nyní stane národním zákonem," řekl.
Předložený návrh zákona musí být schválen zákonodárným sborem a předán liberijskému Senátu. Když je schválen, vrací se do prezidentského úřadu, kde ho hlava státu podepisuje.
Ale přímo v zákonodárném sboru byl návrh zákona projednáván mezi členy Sněmovny reprezentantů. Někteří zákonodárci otevřeně vedli kampaň proti přijetí zákona. Mezi nejhlasitější odpůrce patřila zástupkyně Gizzie Kollince z okresu Lofa County District #4. "Proč nemohou nazývat homosexuály, transgender lidi a tetování škodlivými – místo naší kultury?" řekla.
Zastánci zákona, včetně poslankyně Moimy Briggs-Mensah, připomněli svým kolegům, že zachování kultury nesmí nikdy být na úkor lidského života nebo důstojnosti.
Zákaz FGM byl vždy vnímán jako západní nebo koloniální vliv. Mnoho tradičních vůdců věřilo, že za zrušením stojí západní země jako USA a Evropa, které prosazují "svá" práva LGBTQ a potrat, což považují za protiřečící jejich africké kultuře a tradici. Tyto země tato tvrzení popírají.
Některé africké země, včetně Gambie, tyto praktiky zakázaly. Libérie však zůstává tvrdohlavým odpůrcem. Předchozí postoje bývalých prezidentek Ellen Johnson Sirleaf, první demokraticky zvolené ženy v čele afrického státu, a fotbalové legendy George Weaha byly porušeny.
Odborníci tvrdí, že tyto zákazy nebyly dodržovány, protože postrádají podporu tradičních vůdců, včetně ženských aktivistek, které praktikovaly FGM.
"Pod vedením prezidenta Josepha Boakaie nikdy nesníme o zrušení naší kultury a tradic této země," řekl ministr Nyumalin za přítomnosti tradičních praktiků, včetně žen zoes, které přišly program navštívit a přivítat ministra jako svého vůdce.
Návrh zákona prezidenta Boakaie navazoval na slib učiněný na Valném shromáždění OSN z loňského roku, že tuto praxi trvale zakáže. V roce 2025, několik měsíců po zákazu, byli dva tradiční vůdci suspendováni za porušení zákazu. Ministr je znovu přijal.
Ne běžnému provozu
Došlo ke střetům mezi organizacemi občanské společnosti, obhájci lidských práv a tradičními vůdci, včetně ženských hlasů, ohledně zákazu FGM. Děti v důsledku těchto praktik zemřely a organizace hájící jejich práva volaly po jeho zrušení. Tradiční vůdci tvrdí, že FGM je zakořeněná v liberijské kultuře a nesmí být zrušena.
Mnozí doporučují praktikovat FGM bez zmrzačení.
"Víme, že máme kulturní a tradiční praxi," řekl ministr. "Ale některé věci se změnily. Některé časy se změnily a my musíme změnit i náš postoj."
Prázdné sliby?
Návrh zákona původně sklidil obrovský potlesk od obhájců práv žen. Byl uspořádán pochod, aby předal petici předsedovi Sněmovny reprezentantů. Richard Koon osobně ujistil o svém závazku k zákonu a uvedl: "Jsem otcem pěti dívek a vím, čím procházíte, a mohu vás ujistit, že moji kolegové budou stát při mně, aby byla vaše práva chráněna. Díky Boží milosti budeme moci tento zákon schválit ještě před koncem tohoto období."
Zdroj v angličtině: ZDE
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