Němečtí vyšetřovatelé: Hamás v roce 2025 plánoval "druhý útok 7. října" v Evropě
22. 7. 2026
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Německé úřady odhalily důkazy, že Hamás plánoval rozsáhlé útoky na evropské území, včetně možné události "druhého 7. října" pro rok 2025. Německé spolkové státní zastupitelství zatklo od října loňského roku devět mužů v souvislosti s tímto plánem, který zahrnoval síť pašování zbraní rozprostřenou přes několik zemí a cílenou na židovská a izraelská zařízení po celé Evropě.
Vyšetřování odhalilo rozsáhlou operaci Hamásu sahající od Řecka a Kypru přes Německo až po Rakousko a Skandinávii. Spolkový generální prokurátor Jens Rommel má za to, že podezřelí stanovili konkrétní datum plánovaného útoku: 7. října 2025, druhé výročí útoku Hamásu na Izrael. Úřady také během vyšetřování objevily předem nahrané video s přiznáním.
Řecké zatčení odhalilo plán bombových útoků
Začátkem června řecká speciální jednotka zatkla sedmatřicetiletého Egypťana palestinského původu, kterého řecká média identifikovala jako Mutasima, v Agios Nikolaos na Krétě. Pracoval jako elektrikář v luxusním hotelu. Policie našla v jeho bytě v Athénách chemikálie, přesnou váhu a vybavení na výrobu bomb.
Řecké úřady sledovaly Mutasima na základě tipu od kyperské policie, která před dvěma týdny zatkla dva Palestince spojené s ním poblíž Larnaky. Sledovací operace nesla krycí jméno "Odin". Vyšetřovatelé se domnívají, že tato buňka připravovala útok na izraelskou výletní loď, která pravidelně kotví v řeckých přístavech a je častým cílem protiizraelských protestů.
Zbraně pašované napříč Evropou
Vyšetřovatelé rekonstruovali síť, která po několik měsíců úspěšně přesouvala zbraně po Evropě. V létě 2025 bylo z Dánska přes Berlín do Vídně přepraveno přibližně pět pistolí Glock. Dánský občan Júsuf C. předal zbraně německému prostředníkovi v Berlíně, který je předal Muhammadovi A., jenž přicestoval z Velké Británie. Muhammad A. převezl zbraně do úkrytu ve Vídni, který rakouské úřady odhalily v listopadu loňského roku.
Síť pašovala nejméně 13 pistolí, útočnou pušku AK-47 a přes 900 nábojů přes Skandinávii, Německo a Rakousko. Zatčení proběhla v Kodani, na letišti Berlín-Braniborsko, v Larnace, Londýně, Vídni a Berlíně ve spolupráci s evropskými úřady.
Německo sloužilo jako logistické centrum
Není to poprvé, co Hamás použil Německo jako operační základnu. Začátkem tohoto roku soud v Berlíně odsoudil čtyři členy buňky Hamásu k několikaletým trestům vězení. Proces odhalil, že teroristická organizace zakládala sklady zbraní v Evropě dávno před 7. říjnem 2023.
V prosinci 2023 bulharská policie objevila zbraně a munici v kufru zakopaném poblíž Plovdivu. Německé úřady byly na tento úkryt upozorněny prostřednictvím fotografií v telefonu libanonského občana Ibrahíma ar-Rassatmího, který byl součástí berlínské buňky. Podle zpráv obdržel v dubnu 2019 rozkaz od vedení Hamásu v Libanonu zřídit zbrojní sklady. Další zásoby byly vytvořeny v Dánsku a Polsku, přičemž úřady podezřívaly další lidi v německo-polské pohraniční oblasti.
V únoru 2023, osm měsíců před masakrem 7. října, obdržela německá buňka rozkaz z Libanonu přivézt zbraně do Německa a připravit útoky na židovské, izraelské nebo americké cíle. Vyšetřovatelé identifikovali možné cíle včetně americké vojenské základny Ramstein, izraelské ambasády v Berlíně a parku Tempelhofer Feld.
Odhaleno spojení s Libanonem
Plány útoku byly řízeny z Libanonu. Členové berlínské buňky tam cestovali, aby se setkali s Chalílem al-Charrázem, vysoce postaveným velitelem brigád al-Kásam, vojenského křídla Hamásu. Al-Charráz byl zabit izraelskou armádou v roce 2023. Pohřební záběry z Rašídíje, předměstí Týru v Libanonu, poskytly zpravodajským službám klíčové informace, protože mezi truchlícími bylo vidět několik členů berlínské buňky Hamásu.
Hamás popírá jakoukoli spojitost s muži zatčenými v Evropě. Organizace uvedla, že obvinění jsou pokusem "pošpinit pověst hnutí" a že jejich boj proti "sionistické okupaci" je omezen výhradně na Palestinu.
Odborník varuje před rizikem eskalace
Expert na terorismus Hans-Jakob Schindler z projektu Counter Extremism považuje popírání Hamásu za nepřesvědčivé kvůli úzkým osobním vazbám na vedení Hamásu. Mediální zprávy naznačují, že muž zatčený v Londýně je synem vysoce postaveného představitele Hamásu Bassima Najma, který nedávno těsně unikl izraelskému útoku v Dauhá.
Schindler věří, že Hamás byl válkou v Gaze vážně oslaben, s oslabeným vedením a sníženou finanční podporou z Íránu. Varuje: "Slabost Hamásu sama o sobě není dobrým signálem pro Evropu." Teroristické organizace potřebují publicitu, aby prokázaly svou relevanci, zvláště když čelí problémům na svém území. Útok v evropské metropoli by zajistil titulky, zatímco násilí na Blízkém východě se stalo normou.
Důkazy z Athén, Berlína a Vídně naznačují, že Evropa se stala víc než jen útočištěm pro získávání finančních prostředků pro Hamás. Kontinent se nyní musí připravit na možnost, že teroristická organizace je ochotna exportovat konflikt na Blízkém východě na evropskou půdu.
Zdroj v angličtině: ZDE
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