Ukrajinský generální prokurátor zveřejnil záběry z pokusu o atentát na Jermolajeva v Monaku
22. 7. 2026
Řekl, že video je jedním z hlavních důkazů v případu a že se podezřelí pokusili je zničit.
"Mluvíme o videozáznamu z bezpečnostní kamery, kterou pachatelé předem nainstalovali poblíž místa činu, aby získali potvrzení o provedení rozkazu. Přestože byly tyto důkazy odstraněny, specialisté SBU je dokázali obnovit," řekl Kravčenko a chválil profesionalitu druhého jmenovaného.
Generální prokurátor informoval, že naléhavá vyšetřovací a procesní opatření zaměřená na získání nových důkazů v případu pokusu o atentát na Jermolajeva jsou aktivně v běhu.
"Pokračujeme v práci na zjištění všech okolností zločinu, roli všech zúčastněných a na přivedení pachatelů před spravedlnost. Žádný důkaz nezůstane při vyšetřování bez povšimnutí," zdůraznil.
15. července sám Jermolajev zaslal dopis redakci francouzských médií, v němž obvinil důstojníky Hlavního zpravodajského ředitelství Ministerstva obrany Ukrajiny (GUR) z účasti na pokusu o atentát. Andrij Jusov, zástupce Hlavního zpravodajského ředitelství, reagoval.
Zdroj v ukrajinštině: ZDE
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