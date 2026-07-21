Odborníci varují před nárůstem sadistického onlinového vykořisťování zranitelných dětí
21. 7. 2026
Celosvětový nárůst případů, kdy predátoři nutí děti, aby si ubližovaly nebo vytvářely materiál zobrazující sexuální zneužívání dětí
Počet případů, kdy predátoři nutí děti k pořizování sexuálních fotografií a videí sebe samých, v uplynulém roce celosvětově prudce vzrostl. Jedná se o krutý jev známý jako „sadistické online vykořisťování“, varují odborníci na bezpečnost dětí a představitelé orgánů činných v trestním řízení.
V případech sadistického online vykořisťování si pachatelé vybírají jako cíle zranitelné teenagery na sociálních sítích a v online hrách. Tito predátoři pak nutí své oběti k výrobě materiálu znázorňujícího sexuální zneužívání dětí (CSAM), k ubližování sobě i ostatním nebo v extrémních případech k pokusům o sebevraždu.
„Často vidíme, že pachatelé s daným dítětem komunikují a prostřednictvím této počáteční komunikace ho žádají o nahé nebo explicitní snímky sebe sama,“ uvedla Kathryn Rifenbark, ředitelka Národního centra pro pohřešované a zneužívané děti (NCMEC). „Poté to využívají jako páku, aby přiměli dítě k tomu, aby si ublížilo samo sobě nebo ublížilo jiným dětem či dalším osobám ve své domácnosti, případně aby vytvořilo ještě explicitnější snímky sebe sama nebo jiných dětí ve své domácnosti.“
Mezi nedávné případy patří červnový rozsudek, jímž byl 21letý muž z Marylandu odsouzen k 30 letům vězení za sexuální vykořisťování 10 nezletilých dívek a kyberšikanu.
Pachatel „využíval internet k vytváření a sdílení extrémního obsahu – jako jsou krvavé scény, násilí a materiál zobrazující sexuální zneužívání dětí – k vydírání a zastrašování zranitelných teenagerů“ a podle tiskové zprávy Ministerstva spravedlnosti své oběti sexuálně zneužíval a podněcoval je k sebepoškozování.
NCMEC obdrželo v roce 2025 po celém světě více než 3 000 hlášení o sadistickém online zneužívání, což představuje nárůst o 125 % oproti předchozímu roku. Odborníci však uvádějí, že tyto případy představují pouze malou část z celkového počtu incidentů, protože NCMEC je informováno pouze v případě, že byl materiál zobrazující sexuální zneužívání dětí odhalen a nahlášen.
Predátoři, kteří se zaměřují na děti, často patří do online sítí a sami jsou často teenagery nebo mladými dospělými. K náboru svých obětí pachatelé využívají videohry oblíbené mezi dětmi, jako jsou Roblox a Minecraft. Mluvčí společnosti Microsoft, která vlastní Minecraft, uvedl: „Naším cílem je učinit z Minecraftu jedno z nejobtížnějších prostředí pro působení zločinců a disponujeme celou řadou nástrojů, které pomáháme zajistit bezpečné prostředí online, jako jsou rodičovské kontroly, filtrování chatu, hlášení přímo ve hře a specializované týmy moderátorů.“
Mohou také prohledávat skupiny na sociálních médiích zaměřené na problémy duševního zdraví, jako jsou poruchy příjmu potravy nebo sebevražedné myšlenky, protože cíleně hledají zranitelné děti, na které se zaměří a které si připraví, uvedli oslovení odborníci na bezpečnost dětí.
Pachatelé sadistického online vykořisťování, kteří nutí děti, aby si samy způsobovaly jiné formy ublížení, do těchto zpráv nespadají.
Mezi nátlakem vynucené formy zneužívání může patřit nutit děti, aby se pořezávaly, jedly vlastní zvratky, pily moč, spáchaly sebevraždu nebo ubližovaly jiným dětem a domácím zvířatům. Některé skupiny se také zabývají plánováním masových obětí, doxingem a kyberšikanou.
Běžnou formou zneužívání je nutit oběti, aby si na tělo vyřezávaly uživatelská jména pachatelů ze sociálních médií, uvedla Amanda Goharianová, ředitelka výzkumu v neziskové organizaci Thorn zabývající se bezpečností dětí.
„Jednou z klíčových věcí v těchto skupinách je, že závažnost páchaného ublížení je extrémní a může rychle vyústit v důsledky, jako jsou dokonané sebevraždy,“ uvedla Goharianová.
V únoru FBI vydala varování pro rodiče a pečovatele ohledně „prudkého nárůstu“ aktivity násilných online sítí, včetně skupiny „764“, které se zaměřují na děti a další zranitelné osoby a zneužívají je.
„Pojem nihilistický násilný extremismus (NVE) označuje to, co většinu těchto osob motivuje k páchání trestných činů. Chtějí zasít chaos a napomáhat zničení společnosti,“ uvádí se v dopise. „Tito pachatelé se mohou dopouštět trestné činnosti kvůli sexuálnímu uspokojení, společenskému postavení, pocitu sounáležitosti nebo z kombinace dalších důvodů.“
Predátoři se zaměřují na zranitelné děti, které na internetu prostřednictvím herních nebo sociálních médií zveřejnily osobní informace o problémech, s nimiž se potýkají, jako jsou potíže s duševním zdravím, poruchy příjmu potravy, sebepoškozování nebo sebevražedné myšlenky. Tyto děti hledají na internetu kontakty a podporu, což je může činit náchylnějšími k manipulaci, uvedli oslovení odborníci.
Predátoři obvykle vyzývají oběti, aby přesunuly konverzaci do aplikace pro zasílání zpráv, jako je Telegram, který podle Rifenbarka „NCMEC příliš mnoho nehlásí“, což znamená, že organizace má omezený přehled o potenciálním sexuálním vykořisťování dětí.
Právě na těchto platformách pro zasílání zpráv dochází k sadistickému online vykořisťování. Společnost Telegram na žádost o komentář nereagovala.
Mnozí z pachatelů mají v reálném životě problematické poměry nebo jsou sociálně izolovaní a hledají na internetu proslulost jako formu posílení sebevědomí a pozornosti od ostatních, uvedli oslovení odborníci.
„Tyto skupiny se zaměřují na ubližování dětem a cílí na ně za účelem získání vlivu a postavení, a to jak v rámci svých skupin, tak nad oběťmi,“ uvedla Maria Thomasová, vyšetřovatelka v Rise Information Security Foundation, neziskové organizaci zaměřené na kyberbezpečnost. „Teenageři se k nim přidávají, protože je to vnímáno jako něco rebelského a provokativního.“
Pachatelé si ve svých skupinách získávají postavení zveřejňováním důkazů o svém zneužívání, jako jsou sbírky fotografií a snímků obrazovky se zprávami s oběťmi, které se nazývají „lore books“. Podle odborníků se tyto sbírky obvykle nahrávají na kanál Telegramu s názvem „Jméno oběti Lore Book“.
„Ublížení je pácháno v podstatě jako způsob, jak získat vliv v rámci sítě a dosáhnout vyššího postavení,“ uvedl Goharian.
Organizovaný nihilistický násilný extremismus a sadistické online vykořisťování byly poprvé zdokumentovány v roce 2010, kdy vznikl mládežnický kybergang zvaný Com, který se zpočátku zaměřoval na hackerství a krádeže identity, než se některé jeho podskupiny přeorientovaly na vykořisťování dětí. Vznikly odštěpené sítě, jako například CVLT, online skupina, která za své základní principy hlásala neonacismus, nihilismus a pedofilii. Skupinu 764 založil v roce 2021 teenager z Texasu, který se jako člen CVLT naučil metody groomingu a vykořisťování.
Odborníci varují, že online vykořisťování může eskalovat do dramatického násilí v reálném světě. V únoru byl 18letý muž z Pensylvánie zatčen a obviněn z groomingu 13leté dívky, kterou potkal na sociální herní platformě Discord, přičemž ji údajně přesvědčil, aby mu zaslala sexuálně explicitní materiál se sebou samou a snímky sebepoškozování. Podle amerického ministerstva spravedlnosti muž cestoval přes celou zemi, aby se s dívkou v motelu dopustil sexuálních aktivit. „Discord má dlouhodobou politiku týkající se bezpečnosti teenagerů a dětí, která zakazuje sexuální vykořisťování a predátorské chování, včetně obsahu nebo komunit, které usnadňují groomingu,“ uvedl mluvčí Discord.
„Když policisté dorazili do motelového pokoje, našli tam [toho muže] a oběť a objevili kondomy, nůž, lubrikační gel, žiletky a zakrvácené kapesníky,“ uvádí se v tiskové zprávě ministerstva spravedlnosti k tomuto případu. „Oběť policistům sdělila, že se s [tím mužem] dopustila sexuálního styku a že ji pomocí nože opakovaně pořezal.“
V květnu byl zatčen 16letý chlapec z Jižní Karolíny za vykořisťování související s případem 764 poté, co Discord poskytl tip ohledně možného násilí ve škole.
„Pachatelé mají nad dětmi velmi, velmi vysokou míru kontroly. Využívají vztah, který si s dítětem vybudovali, aby se skutečně pokusili dítě ovládnout a přimět ho k tomu, aby si způsobilo značné ublížení,“ uvedla Rifenbarková.
Rifenbark uvedl, že NCMEC obdrželo hlášení od rodičů, kteří zjistili, co se děje s jejich dítětem, a odebrali mu telefon, načež si dítě doma našlo jiné zařízení, například staré zařízení, které rodina již nepoužívala, a použilo ho k opětovnému navázání kontaktu s pachateli online, pravděpodobně kvůli vysoké míře kontroly a groomingu, jimž bylo vystaveno.
„Často, když k nám oběti přicházejí a podávají oznámení, jsou velmi vyděšené, bojí se odvetných opatření ze strany pachatelů a mají obavy, že by mohly uniknout jejich osobní údaje, protože právě to pachatelé dělají jako součást svého zneužívání obětí,“ uvedla Rifenbarková.
Podle Goharianové jsou tyto sítě velmi vytrvalé a jednotliví pachatelé často spravují stovky účtů. Pokud je jeden účet nahlášen za porušení podmínek používání platformy a odstraněn, mohou pachatelé rychle přejít na již zřízené „stínové“ účty a okamžitě obnovit svou činnost.
Podle státního žalobce, který z obavy z profesních represálií hovořil pod podmínkou anonymity, někteří mladiství, kteří se dopouštějí sexuálního zneužívání, z tohoto chování nevyrostou, ale často pokračují v páchání trestných činů i jako dospělí. Pro mladistvé pachatele jsou zapotřebí účinnější zásahy, než se jejich chování vyhrotí, uvedl.
„Někdy nám prostě vůbec nejde rozpoznat nebezpečné děti,“ řekl státní zástupce. „Nemyslím si, že z toho tyto děti vyrostou. Myslím si, že do toho právě dorůstají.“
Zdroj v angličtině ZDE
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